Detenido en Alemania un joven de 20 años sospechoso de reclutar miembros para Estado Islámico

Las autoridades de Alemania han informado este martes de que han detenido a un joven de 20 años por supuestamente reclutar activamente a miembros para el grupo yihadista Estado Islámico a través de un servicio de mensajería e instarles a prestar juramento de lealtad.

La Fiscalía de Múnich y la jefatura de la Policía de Baja Franconia han indicado a través de un comunicado conjunto que el sospechoso tiene doble nacionalidad, alemana y siria, y que fue detenido sin oponer resistencia en el distrito de Kitzingen, ubicado en el centro del país europeo.

Así, han sostenido que "existe una fuerte sospecha" de estas acusaciones, "tras una exhaustiva investigación". También han añadido que otra persona, cuya identidad no se ha revelado, ha prestado lealtad a Estado Islámico ante el sospechoso detenido.

Por otro lado, las autoridades locales han señalado que "actualmente no hay evidencias de planes concretos de ataque ni de amenazas específicas por parte del sospechoso".

El detenido ha comparecido ante un juez del Tribunal Regional Superior de Múnich, que ha emitido orden de arresto. Actualmente, está recluido en un centro penitenciario en Bavaria.

