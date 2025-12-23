Crónica del Fenerbahçe - Barça: 72-71

Darío Brizuela, con 19 puntos, fue el máximo anotador azulgrana ante Fenerbahçe y lideró el intento de remontada del Barça a domicilio, aunque los tres tiros libres otorgados a Wade Baldwin IV a falta de diez segundos resultaron decisivos. Según detalló la crónica de la Euroliga, publicada por el medio original, este desenlace puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas del equipo dirigido por Xavi Pascual e incrementó la presión por el liderato en la clasificación, ahora amenazado por el ascenso del Hapoel Tel-Aviv.

De acuerdo con la información difundida, la noche del martes en Estambul, el Fenerbahçe se impuso por 72-71 durante la decimoctava jornada de la temporada regular europea. La controvertida falta señalada sobre Baldwin IV cuando restaban apenas diez segundos permitió que el jugador estadounidense lanzara tres tiros libres, todos convertidos, revirtiendo la ventaja azulgrana y sentenciando el encuentro. El Barça, que no pudo contar con figuras como Toko Shengelia y Will Clyburn, afrontó el tramo final del duelo con varias bajas sensibles en su plantilla, un factor que condicionó sus rotaciones.

El medio consignó que el cuadro catalán supo resistir pese a llegar a estar diez puntos por debajo en el segundo cuarto. La reacción se produjo liderada por un eficaz Brizuela y por Kevin Punter, quien sumó 20 tantos para la causa culé. En la primera mitad, Fenerbahçe se apoyó en la producción ofensiva de Tarik Biberovic, responsable de 13 puntos en apenas cuatro minutos, lo que llevó a su equipo a alcanzar la máxima diferencia del partido con 35-25 en el marcador, cerca del final del segundo cuarto.

No obstante, en ese mismo periodo, el Barça halló opciones con una secuencia de puntos conducida por Punter. El escolta se encargó de anotar cinco puntos casi consecutivos, con un triple y un dos más uno, que redujo la brecha a solo dos antes del descanso, tras una buena acción defensiva de Tomas Satoransky que impidió el último ataque local. El marcador se situó entonces en 35-33, de acuerdo con la ficha técnica proporcionada por el medio.

Tras la reanudación, el vigente campeón europeo buscó ampliar distancias, pero la respuesta del Barça fue inmediata. Miles Norris y Brizuela fueron clave para que los catalanes dieran la vuelta al marcador con dos triples que los pusieron por delante 50-48, un escenario inédito en el desarrollo del encuentro, según especificó la información de la Euroliga. Fenerbahçe, dirigido por Saras Jasikevicius, también sacó partido de las pérdidas culés y del poderío ofensivo de Talen Horton-Tucker, quien aportó 16 puntos, mientras su equipo cerraba el tercer parcial con ventaja mínima de 53-52.

Durante el último cuarto, el Barça tomó la delantera con dos triples consecutivos de Brizuela para el 60-57 y posteriormente abrió una renta de cinco puntos (64-59) cuando quedaban poco menos de seis minutos para terminar el partido. El medio puntualizó que, a pesar del empuje azulgrana, el conjunto turco igualó el enfrentamiento e incluso retomó el liderazgo mediante aciertos en el perímetro y la gestión del reloj. Un robo de balón de Brizuela situó la mayor diferencia para los visitantes, pero Fenerbahçe reaccionó y cambió la dinámica sumando desde la línea de tres puntos.

La recta final del enfrentamiento se caracterizó por la alternancia en el marcador. Kevin Punter contribuyó con otro triple que colocó al Barça arriba a falta de un minuto, y una falta personal sobre Jan Vesely dejó el marcador 71-69 con solo 23 segundos por disputarse. El desarrollo, según el reporte, se definió cuando Myles Cale cometió una falta sobre Baldwin IV, quien convirtió los tres lanzamientos libres permitiendo a los locales adelantarse por 72-71. El equipo catalán ya no logró responder en la última ofensiva.

El balance de tiros libres reflejó una diferencia considerable: el Fenerbahçe lanzó 24 tiros libres frente a los 4 ejecutados por el Barça, lo que influyó en el resultado final, según el análisis reflejado en la cobertura del medio deportivo. Esta circunstancia fue notable en un partido donde ningún jugador resultó eliminado por faltas pese a la intensidad del encuentro.

En los primeros compases del partido, el Fenerbahçe inauguró el marcador con un parcial de 4-0, respondido inmediatamente por el Barça que encadenó una racha de 9-0, situación que obligó al primer tiempo muerto del encuentro. Sin embargo, el conjunto azulgrana concedió varios rebotes ofensivos y cometió cuatro pérdidas en el primer periodo, permitiendo a los de Estambul cerrar los primeros diez minutos con ventaja de 17-13, como se observa en los parciales del enfrentamiento.

Durante la segunda mitad, el intercambio de canastas se consolidó en ambos bandos. El duelo individual entre Darío Brizuela y Talen Horton-Tucker resaltó en un encuentro marcado por las defensas y la contundencia exterior. En el lado local, Nick Calathes no estuvo disponible, pero el equipo encontró alternativas con una aportación coral. Mientras, el quinteto inicial azulgrana formó con Satoransky, Punter, Cale, Norris y Vesely, reforzado por Brizuela, Hernangómez, Laprovittola, Marcos y Parra desde el banquillo.

En cuanto a la afluencia, el Ülker Sports Arena recibió una gran cantidad de aficionados que presenciaron este duelo de alta exigencia. El partido fue arbitrado por Hordov, Foufis y Kardum, sin que se registraran eliminados por acumulación de faltas personales.

El resultado pone en entredicho el liderato provisional del Barça, que suma ahora 12 victorias y 6 derrotas, en tanto que Hapoel Tel-Aviv puede acceder a la primera posición en caso de mantener su racha positiva. Tal como informó el medio original, la derrota supone un revés en las aspiraciones azulgranas por asegurarse el primer puesto en la temporada regular, dentro de un calendario que se vuelve más exigente conforme avanza la competición europea.