Comienza la huelga en el handling de IAG en Barajas convocada por USO y CGT para cinco días en Navidad

Este martes ha arrancado la huelga convocada para South Europe Ground Services, compañía de handling de IAG, en Barajas para los días 23, 26 y 30 de diciembre de 2025 y los días 2 y 7 de enero de 2026 con paros entre las 8.00 y las 12.00 horas y entre las 18.00 y las 22.00 horas.

La compañía presta servicio a los vuelos de IAG --Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level-- y a otras compañías que tienen contratados sus servicios.

Para esta huelga se han establecido unos servicios mínimos del 77% en la asistencia a vuelos entre islas y la península, lo que "en la práctica supone que casi todos los vuelos estén protegidos". En cuanto a la asistencia a vuelos de más de 500 kilómetros, los servicios son del 56%.

Esto provoca, según ha señalado USO --uno de los sindicatos convocantes--, que haya "muchísimos trabajadores con servicios mínimos asignados" y se reduzca "muchísimo" la posibilidad de ejercer el derecho a huelga. No obstante, entre los trabajadores sin mínimos asignados ha habido participación, "pero no se puede cuantificar aún".

USO y UGT han decidido lanzar esta convocatoria por diversos motivos, entre ello, "los reiterados errores en la nóminas" que provocan que los empleados "no cobren lo que les corresponde cada mes".

Asimismo, piden que se abonen los pluses que corresponden y critican el diferente trato a los trabajadores a tiempo parcial en materia de días libres y vacaciones.

También piden que se racionalicen las programaciones para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar; que se mejore la formación que reciben los trabajadores de nuevo ingreso; que se adopten criterio en la uniformidad que no discriminen por razón de sexo; que se cumpla lo recogido en el V convenio del sector en cuanto a derechos económicos y que se realice un mantenimiento adecuado de los medios materiales.

