Agencias

China insta a EEUU a cumplir sus "compromisos" y propiciar el "desarme nuclear" internacional

Pekín exige a Washington recortes inmediatos de arsenales atómicos, acusa a Estados Unidos de buscar excusas para modernizar su poderío y advierte sobre las amenazas que esto representa para la seguridad y el equilibrio globales

Guardar

El gobierno chino ha sostenido que Washington emplea acusaciones infundadas sobre el despliegue de misiles para justificar el fortalecimiento de su arsenal, cuestión que consideran una amenaza directa para la estabilidad global. Según informó el diario estatal Global Times, las autoridades chinas señalan que la repetición de estas afirmaciones por parte de Estados Unidos constituye una táctica para facilitar la modernización de su poderío nuclear y evitar comprometerse con el proceso de desarme internacional.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, pidió al gobierno estadounidense que cumpla con los compromisos asumidos en materia de control de armas nucleares y promueva el desarme a escala internacional. Los comentarios de Lin se producen después de que funcionarios de Washington señalaran a Pekín por presuntamente desplegar un centenar de misiles balísticos intercontinentales en Mongolia, una acusación que China rechaza y califica como exagerada, de acuerdo con lo publicado por Global Times.

Lin Jian subrayó que Estados Unidos sigue ostentando el mayor arsenal nuclear del mundo, por lo que considera urgente que dicho país asuma su responsabilidad a nivel internacional. “Estados Unidos debe reducir significativamente su arsenal para crear condiciones que lleven a otros Estados nucleares a unirse a este proceso de desarme”, afirmó el portavoz, citado por el medio estatal chino. Lin añadió que el incumplimiento de Washington en cuanto al liderazgo y la iniciativa en negociaciones sobre el control de armamento obstaculiza los esfuerzos colectivos para limitar el desarrollo y la proliferación de armas nucleares.

Según reportó Global Times, Lin Jian sostuvo que las recientes declaraciones estadounidenses carecen de fundamento y forman parte de una estrategia que busca generar excusas para acelerar la modernización del arsenal nuclear de Estados Unidos. Para el Ministerio de Exteriores chino, esta postura pone en riesgo el equilibrio estratégico y mina las bases de la seguridad global. Lin llamó a la comunidad internacional a evaluar objetivamente la situación y a no dejarse influir por campañas de desinformación, según consignó el medio.

El funcionario también enfatizó la ausencia de disposición por parte de Washington para entablar negociaciones serias sobre el control armamentístico, lo que, a su juicio, revela una falta de interés genuino en el desarme multilateral. China insiste en que una reducción significativa del arsenal nuclear estadounidense sería un paso indispensable para incentivar un proceso de desarme más amplio en el que puedan participar otras potencias con capacidad atómica.

De acuerdo con Global Times, la preocupación de Pekín se centra en que la modernización continúa de los sistemas de armas nucleares estadounidenses podría alterar el frágil equilibrio existente y generar una nueva carrera armamentística a nivel mundial. Las autoridades chinas reiteran su posición de que cualquier discusión seria sobre desarme nuclear debe partir del reconocimiento de la responsabilidad especial que recae sobre aquellos países con los arsenales más grandes. Lin exhortó una vez más a Estados Unidos a adoptar medidas inmediatas y tangibles para recortar su arsenal y liderar los esfuerzos de desarme, señalando la importancia de la transparencia y la cooperación internacional en este campo.

Global Times detalló que, para China, el cumplimiento efectivo de los tratados y compromisos internacionales relacionados con el control de armas nucleares tiene un impacto directo en la seguridad y la estabilidad a nivel global. Pekín afirma que una actitud constructiva y responsable de Estados Unidos sería clave para incentivar a otros Estados nucleares a sumarse a las iniciativas de desarme colectivo. La postura oficial china demanda una revisión profunda de la política estadounidense y el abandono de “tácticas” que, según sostiene el gobierno de Xi Jinping, obstaculizan los avances en la reducción de riesgos nucleares.

La rueda de prensa concluyó con la petición de Lin Jian de que la comunidad internacional mantenga una postura vigilante frente a cualquier movimiento que pueda incidir en la escalada de tensiones o en el incremento de los peligros asociados a las armas atómicas.

Temas Relacionados

Desarme nuclearChinaEstados UnidosLin JianMinisterio de Exteriores de ChinaGlobal TimesMongoliaControl de armamentoMisiles balísticosEstabilidad estratégicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Barça visitará Anoeta el domingo 18 de enero y el Real Madrid recibirá al Levante el sábado 17

La vigésima fecha de LaLiga EA Sports ya tiene calendario confirmado, destacando duelos del actual puntero frente a Real Sociedad y de los blancos recibiendo al conjunto valenciano, con los horarios sujetos a cambios por la Copa del Rey

El Barça visitará Anoeta el

Varapalo judicial para Paloma Lago. La Justicia archiva su denuncia contra Alfonso Villares por agresión sexual

El tribunal de Ferrol ha decidido cerrar la causa contra el antiguo responsable gallego por falta de pruebas, aunque la Audiencia Provincial revisará el caso y aún cabe un recurso por parte de la defensa de la presentadora

Varapalo judicial para Paloma Lago.

VÍDEO: El Rey llama a preservar la convivencia, pide diálogo y ejemplaridad y alerta de "hastío" por la tensión po

VÍDEO: El Rey llama a

BBVA extiende a Colombia y Uruguay su modelo de apoyo a comercios de barrio

La entidad financiera lanza en dos nuevos países una estrategia que brinda asesoría personalizada y recursos financieros a pequeñas empresas, buscando fomentar la integración de emprendimientos locales en la banca formal y ampliar su alcance en el sector pyme regional

BBVA extiende a Colombia y

Compromís considera "una trampa" la abstención del PSOE para evitar que el PP se entregue a Vox: "No hay un PP moderado"

El diputado Alberto Ibáñez advierte que la posible abstención socialista para desbloquear gobiernos no garantiza moderación ni altera la relación entre fuerzas conservadoras, subrayando que esa opción responde a disputas internas, no a un cambio real

Compromís considera "una trampa" la