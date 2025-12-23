El gobierno chino ha sostenido que Washington emplea acusaciones infundadas sobre el despliegue de misiles para justificar el fortalecimiento de su arsenal, cuestión que consideran una amenaza directa para la estabilidad global. Según informó el diario estatal Global Times, las autoridades chinas señalan que la repetición de estas afirmaciones por parte de Estados Unidos constituye una táctica para facilitar la modernización de su poderío nuclear y evitar comprometerse con el proceso de desarme internacional.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, pidió al gobierno estadounidense que cumpla con los compromisos asumidos en materia de control de armas nucleares y promueva el desarme a escala internacional. Los comentarios de Lin se producen después de que funcionarios de Washington señalaran a Pekín por presuntamente desplegar un centenar de misiles balísticos intercontinentales en Mongolia, una acusación que China rechaza y califica como exagerada, de acuerdo con lo publicado por Global Times.

Lin Jian subrayó que Estados Unidos sigue ostentando el mayor arsenal nuclear del mundo, por lo que considera urgente que dicho país asuma su responsabilidad a nivel internacional. “Estados Unidos debe reducir significativamente su arsenal para crear condiciones que lleven a otros Estados nucleares a unirse a este proceso de desarme”, afirmó el portavoz, citado por el medio estatal chino. Lin añadió que el incumplimiento de Washington en cuanto al liderazgo y la iniciativa en negociaciones sobre el control de armamento obstaculiza los esfuerzos colectivos para limitar el desarrollo y la proliferación de armas nucleares.

Según reportó Global Times, Lin Jian sostuvo que las recientes declaraciones estadounidenses carecen de fundamento y forman parte de una estrategia que busca generar excusas para acelerar la modernización del arsenal nuclear de Estados Unidos. Para el Ministerio de Exteriores chino, esta postura pone en riesgo el equilibrio estratégico y mina las bases de la seguridad global. Lin llamó a la comunidad internacional a evaluar objetivamente la situación y a no dejarse influir por campañas de desinformación, según consignó el medio.

El funcionario también enfatizó la ausencia de disposición por parte de Washington para entablar negociaciones serias sobre el control armamentístico, lo que, a su juicio, revela una falta de interés genuino en el desarme multilateral. China insiste en que una reducción significativa del arsenal nuclear estadounidense sería un paso indispensable para incentivar un proceso de desarme más amplio en el que puedan participar otras potencias con capacidad atómica.

De acuerdo con Global Times, la preocupación de Pekín se centra en que la modernización continúa de los sistemas de armas nucleares estadounidenses podría alterar el frágil equilibrio existente y generar una nueva carrera armamentística a nivel mundial. Las autoridades chinas reiteran su posición de que cualquier discusión seria sobre desarme nuclear debe partir del reconocimiento de la responsabilidad especial que recae sobre aquellos países con los arsenales más grandes. Lin exhortó una vez más a Estados Unidos a adoptar medidas inmediatas y tangibles para recortar su arsenal y liderar los esfuerzos de desarme, señalando la importancia de la transparencia y la cooperación internacional en este campo.

Global Times detalló que, para China, el cumplimiento efectivo de los tratados y compromisos internacionales relacionados con el control de armas nucleares tiene un impacto directo en la seguridad y la estabilidad a nivel global. Pekín afirma que una actitud constructiva y responsable de Estados Unidos sería clave para incentivar a otros Estados nucleares a sumarse a las iniciativas de desarme colectivo. La postura oficial china demanda una revisión profunda de la política estadounidense y el abandono de “tácticas” que, según sostiene el gobierno de Xi Jinping, obstaculizan los avances en la reducción de riesgos nucleares.

La rueda de prensa concluyó con la petición de Lin Jian de que la comunidad internacional mantenga una postura vigilante frente a cualquier movimiento que pueda incidir en la escalada de tensiones o en el incremento de los peligros asociados a las armas atómicas.