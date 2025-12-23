Agencias

BBVA extiende a Colombia y Uruguay su modelo de apoyo a comercios de barrio

BBVA ha extendido a Colombia y Uruguay una iniciativa por la cual sus gestores prestan especial apoyo a los comercios de barrio para facilitar su incorporación al sistema bancario, según ha indicado en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Banco de Barrio', tiene como objetivo aumentar la inclusión financiera de pymes que aún operan con bajos niveles de acceso a servicios financieros y reforzar la presencia del banco en el segmento pyme a escala regional.

"El despliegue regional de Banco de Barrio avanza con el objetivo de fortalecer su presencia en el segmento pyme y acercar soluciones financieras a aquellas empresas que toman decisiones a pie de calle, porque su tiempo es dinero", ha afirmado el director de Experiencia y Propuesta de Valor Minorista de BBVA, Luis Simões.

La iniciativa se lanzó en 2020 en México y desde entonces ha demostrado "su capacidad para impulsar la inclusión financiera de miles de negocios". El objetivo de BBVA es extender el modelo a más mercados en las próximas semanas.

En Colombia, desde la puesta en marcha de la iniciativa, las oficinas del país realizan visitas comerciales durante un día fijo a la semana. De su lado, en Uruguay el programa comenzó con un piloto en cinco oficinas y, tras unos primeros resultados positivos, se ha extendido a toda la red del país.

