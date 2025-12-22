Agencias

Muere un palestino en un ataque con drones de Israel contra un barrio de la ciudad de Gaza

Al menos un palestino ha muerto este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, dentro de la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de la Franja.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que las fuerzas israelíes han llevado a cabo, además, operaciones en zonas de Jan Yunis y Rafá, donde han atacado con fuego de artillería varias zonas, según ha recogido el diario 'Filastin', cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Asimismo, un helicóptero de las fuerzas israelíes ha abierto fuego contra posiciones en el campo de Bureij, en el centro de Gaza, así como en zonas situadas más al este, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha lamentado en un comunicado el "continuo derrumbe de edificios bombardeados durante la guerra de exterminio en Gaza". "Esto muestra un empeoramiento de la situación humanitaria a medida que avanza el asedio israelí", ha afirmado.

"La escalada de violaciones israelíes, representada por el asesinato diario de ciudadanos palestinos, es una continuación de las violaciones del acuerdo de alto el fuego y aumenta la gravedad de la situación humanitaria", recoge el texto.

En este sentido, ha alertado de que estas violaciones se producen a medida que "las conversaciones sobre el alto el fuego avanzan hacia una segunda fase, lo que muestra el claro deseo de Israel de seguir adelante con su agresión contra el pueblo de Gaza".

"Instamos a los mediados de tomar medidas para acabar con estas violaciones y presionar a la ocupación para que ponga en marcha medidas reales de reconstrucción, en vez de seguir matando a los ciudadanos", ha zanjado.

