Muere un general ruso por la explosión de un coche bomba en Moscú

El general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha muerto este lunes debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión de un coche bomba en Moscú, la capital rusa.

El Comité de Investigación de Rusia, que ha abierto ya una pesquisa al respecto, ha informado de que el explosivo se encontraba situado en la parte baja del vehículo de Sarvarov, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

La deflagración ha tenido lugar en la calle Yasenevaya de la capital rusa, tal y como ha confirmado Svetlana Petrenko, portavoz de la entidad. "Según las primeras investigaciones, el artefacto fue colocado en el vehículo con premeditación. El general ha muerto tras sufrir graves heridas", ha confirmado.

Este tipo de incidentes son comunes en Rusia, donde varios altos cargos del Ejército han muerto de esta forma desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El pasado mes de abril, el general Yaroslav Moskalik falleció en un atentado con coche bomba, también en Moscú.

EuropaPress

