Más de 525.000 desplazados en Camboya por los ataques con Tailandia

Las autoridades de Camboya han elevado este lunes a más de 525.000 los desplazados a consecuencia de los ataques efectuados por el Ejército de Tailandia en la frontera entre ambos países.

El Ministerio del Interior camboyano ha cifrado en 525.231 las personas desplazadas, incluidas 274.892 mujeres y 167.167 niños, desde que el pasado 7 de diciembre Bangkok y Nom Pen retomasen sus enfrentamientos.

"Más de medio millón de civiles camboyanos, entre ellos mujeres y niños, sufren graves penurias debido al desplazamiento forzoso de sus hogares y escuelas para escapar de los proyectiles de artillería, los cohetes y los bombardeos aéreos llevados a cabo por los aviones F-16 de Tailandia, que han destruido repetidamente sus hogares y comunidades", ha denunciado en un conmunicado.

En particular, el Ministerio del Interior ha asegurado que los ataques efectuados por el país vecino han destruido "103 viviendas, cinco escuelas, tres centros de salud, un mercado, dos torres de telefonía móvil, varios templos antiguos, (...) un edificio de la oficina de aduanas e impuestos especiales, doce edificios de propiedad privada, once edificios de oficinas gubernamentales, (...), una gasolinera, 28 vehículos", entre otras instalaciones.

Por otra parte, ha manifestado su "gran satisfacción" ante la reunión programada para este lunes, 22 de diciembre, en Malasia, entre los ministros de Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)y destinada a "fomentar el entendimiento y la confianza mutuos, promover la distensión de las tensiones y restablecer la paz, la estabilidad y las relaciones de buena vecindad".

"Somos optimistas y confiamos en que la parte tailandesa demostrará sinceridad y se adherirá a los principios de resolución pacífica, diálogo y diplomacia, de conformidad con los mecanismos existentes, el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la ASEAN, con el fin de lograr la paz para los pueblos de ambas partes", ha sostenido.

En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos --cuyo titular de Exteriores, Marco Rubio, ha expresado su confianza en la posible firma de un alto el fuego "el lunes o el martes" de esta semana-- ha dado la bienvenida a este encuentro de líderes de la ASEAN, al tiempo que ha instado a ambos países que "pongan fin a las hostilidades, retiren las armas pesadas, cesen la colocación de minas terrestres y apliquen plenamente los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, que incluyen mecanismos para acelerar el desminado humanitario y abordar las cuestiones fronterizas".

El último episodio del conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya que comenzó hace dos semanas ha dejado ya 53 civiles muertos (34 por el lado tailandés, 19 por el lado camboyano), según han informado las respectivas autoridades de ambos países. Además, por la parte tailandesa, el Ministerio de Salud ha cifrado los suyos en 213.000 evacuados que están ahora mismo refugiados en 889 albergues de la zona.