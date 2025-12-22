La quinta tabla reparte el tercer premio y un quinto del sorteo de Navidad 2025 que alcanza su ecuador

Aurora, una de las niñas participantes en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, compartió que los educadores les insisten en cuidar la voz para evitar la afonía, sobre todo antes de cantar los números en el evento. Según detalló Europa Press, esta orientación resulta fundamental para los menores encargados de poner voz a los premios, quienes describen emociones diversas, desde nervios hasta un sentimiento de responsabilidad por participar en una ceremonia seguida por millones de personas.

Durante la celebración en el Teatro Real de Madrid este lunes 22 de diciembre, los menores de la Residencia Internado de San Ildefonso anunciaron el tercer premio y el tercero de los quintos premios del sorteo, informó Europa Press. Armín Rodríguez Osorio, junto a su compañera Aurora, fueron los encargados de proclamar primero a las 11:06 horas el tercer quinto premio, asignado al número 77.715, con un valor de 60.000 euros por serie. Solamente seis minutos más tarde, a las 11:12, se otorgó el tercer premio, que recayó en el número 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie.

El medio Europa Press reportó que, durante el desarrollo de la quinta tabla, tanto Raimundo Alogo como Manuel Djunior realizaron la extracción de las bolas de los números y premios, cumpliendo así su rol clave en la dinámica del sorteo. En el caso de Aurora, la jornada supuso su segunda vez participando como encargada de cantar durante la ceremonia, una tarea que reconoce afrontar con emoción y nervios, según sus propias palabras a Europa Press durante los ensayos previos.

Aurora relató que el año anterior la invadieron los nervios, aunque recibió el consejo de inspirar profundamente dos veces para superar cualquier duda, estrategia que aplica cada vez que se le presenta una dificultad durante su intervención. Además, recordó una anécdota del pasado, cuando una de las bolas se le cayó mientras cantaba, lo que resolvió recogiéndola y continuando su labor sin mayores contratiempos. Sobre este tipo de situaciones, la menor sostuvo ante Europa Press: "Tampoco pasa nada".

El soniquete, una característica distintiva y fundamental de la tradición del sorteo, supone uno de los mayores desafíos para Aurora y otros compañeros. Ella explicó que, en ocasiones, cuando la técnica no salía correctamente, la inquietud y la impaciencia se apoderaban de ella. Según Europa Press, los menores reciben enseñanzas acerca de cómo modular la voz y controlar las emociones con el objetivo de preservar la salud vocal y el tradicional canturreo durante la transmisión en directo.

En cuanto a sus hábitos diarios, la menor advirtió sobre la importancia de controlar la voz incluso durante el juego, especialmente al practicar deportes como el fútbol, limitando el volumen de sus expresiones y procurando evitar desbordes de entusiasmo, todo ello con el fin de cumplir adecuadamente con su responsabilidad en el sorteo, según recogió Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad constituye uno de los acontecimientos más esperados en España cada diciembre, con la participación de jóvenes del Internado de San Ildefonso, quienes cantan los premios y forman parte de una tradición de gran arraigo. Dicho acto congrega la atención de numerosos ciudadanos que siguen de cerca cada momento de la ceremonia, pendientes de la suerte de los números extraídos. La quinta tabla marcó este año el ecuador del evento, repartiendo importantes premios y sumando expectativas para los billetes restantes, según el reporte de Europa Press.

Los menores que participan en el sorteo reciben una preparación que no solo se enfoca en la correcta dicción de los números y premios, sino también en el manejo de emociones y el apego a los rituales históricos del acto, según publicó Europa Press. Esta preparación contempla tanto ensayos organizados como atención permanente al bienestar físico y emocional de los niños, quienes, además, comparten historias y estrategias para afrontar los desafíos asociados a intervenir en un evento de tales dimensiones.