La Familia Real realizó 240 audiencias en 2025 y visitó 19 países en viajes oficiales

La Familia Real ha realizado 240 audiencias durante el año 2025 y ha desarrollaron 104 actividades, lo que ha conlleva 25 viajes a 19 países diferentes, entre ellos EEUU, China y la Ciudad del Vaticano.

Según el balance del Palacio de la Zarzuela, en el año 2025 Felipe VI y Letizia Ortiz han recibido 240 audiencias, a las que han concurrido más de 2.000 personas. De estas audiencias, 146 tuvieron cobertura de prensa.

En cuanto a las actividades, los miembros de la Familia Real han realizado un total de 455 actividades tanto en España como en el extranjero.

Los ámbitos más significativos han sido los relacionados con las Instituciones (20%), Relaciones Internacionales (20%), Cultura (13%), Solidaridad (12%) y Defensa (11%). Ámbitos que representan el 75% del total.

En el extranjero se desarrollaron 104 actividades, para lo cual se han realizado 25 viajes a 19 países diferentes: Alemania, Austria, Bélgica, Cabo Verde, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, EEUU, Francia, Italia, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe de Egipto, República Dominica, República Popular China, Rumania, Suiza y Uruguay.