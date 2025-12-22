Agencias

La alianza de Naturgy y Moeve en su plan multienergía suma ya más de 100.000 clientes desde su lanzamiento

Naturgy y Moeve suman ya más de 100.000 clientes adheridos a su 'Plan Multienergy', que lanzaron el pasado mes de junio y que permite beneficiarse de importantes ahorros en sus suministros energéticos.

En concreto, esta alianza comercial combina las soluciones energéticas de los clientes en ambas compañías, ofreciéndoles un ahorro que será mayor en función de sus servicios contratados.

Así, este plan multienergético ofrece a los clientes beneficiarse de descuentos al combinar los repostajes de carburante y las recargas eléctricas en estaciones de servicio de la antigua Cepsa con contratos de luz, gas, mantenimiento o solar de Naturgy.

Según indicaron en fuentes de Naturgy, desde la puesta en marcha del plan, los clientes han conseguido de media un ahorro de 30 euros en los cuatro meses.

Los beneficiarios del 'Plan Multienergy' pueden ahorrar 10 céntimos por litro al repostar si tienen un contrato de luz o gas con la primera gasista y tercera eléctrica.

Además, añadiendo el servicio de mantenimiento, el ahorro asciende a 15 céntimos por litro, y si se cuenta con el mantenimiento y con el suministro de luz y gas de manera conjunta, el ahorro alcanza los 20 céntimos por litro.

Este ahorrro puede ascender hasta la cifra de 30 céntimos por litro si además se instalan las placas solares con el grupo energético presidido por Francisco Reynés.

Asimismo, para impulsar la movilidad sostenible, la oferta también permite ahorros de hasta 15 céntimos por kilovatio hora en recargas eléctricas ultrarrápidas en las estaciones de servicio Moeve, si se cuenta con energía, mantenimiento e instalación de placas solares con Naturgy.

El cliente podrá decidir qué hacer con todo el ahorro acumulado en el 'Plan Multienergy', bien descontarlo de su factura de Naturgy o bien utilizarlo en el siguiente repostaje en cualquiera de las estaciones de servicio Moeve/Cepsa. El saldo será visible tanto en el Monedero Naturgy como en la aplicación Moeve Gow.

