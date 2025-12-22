Agencias

Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

Guardar

Dos activistas de la organización Palestine Action han sido hospitalizados tras llevar más de 40 días en huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que están encarcelados en prisiones de Reino Unido.

Se trata de Kamran Ahmed, de 28 años, y Amy Gardiner-Gibson, 'Amu Gib', de 30 años, quienes llevan 44 y 50 días respectivamente sin ingerir alimentos.

El primero de ellos, detenido en la prisión de Petonville, en Londres, fue hospitalizado este sábado, según ha confirmado su hermana, Shahmina Alam, a la cadena de televisión panárabe Al Yazira. Por su parte, el grupo Prisioneros por Palestina ha confirmado que la segunda ingresó en un centro hospitalario el viernes, desde la cárcel de Bronzefield, en Surrey.

Este mismo domingo ha sido publicada una entrevista con Ahmed en 'The Daily Telegraph' en la que asegura que "merece la pena" morir si ello permite "rebajar la opresión en el extranjero".

"Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo beneficio y creo que merece la pena", ha declarado por teléfono al diario desde su celda de la cárcel HMP Pentonville, donde lleva trece meses.

Ellos se suman a Qesser Zuhrah, de 20 años, que fue hospitalizada la semana pasada tras cumplir 50 días sin comer al ser detenida bajo la legislación antiterrorista.

Los tres se encuentran entre los seis detenidos que protestan en cinco centros penitenciarios británicos y sobre los que pesan acusaciones de robo, daños criminales y desorden violento.

Con su acción, que comenzó para protestar por las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas, piden cierre de todas las empresas del sector militar con relación con Israel, revertir la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos.

Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que organizaron presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.

Los abogados de los activistas han pedido reunirse con el ministro de Justicia, David Lammy, y han advertido de que su vida corre peligro. Sin embargo, el Gobierno rechaza recibirlos y asegura que se están cumpliendo todos los protocolos previstos.

Palestine Action fue ilegalizada el pasado 5 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió en octubre una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió a finales de julio al Gobierno británico que rescindiera la ilegalización de la ONG al considerar que representa un abuso de una de por sí exagerada ley antiterrorista del año 2000.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un total de quince provincias y Melilla activan avisos mañana por lluvia, nieve, olas y viento

La previsión apunta a lluvias torrenciales, nevadas importantes y fuertes rachas en varias zonas, mientras la costa afronta oleaje intenso y el paso de un frente genera inestabilidad desde el noroeste hasta Baleares y Cataluña

Un total de quince provincias

Los demócratas denuncian que el Gobierno ha publicado los archivos de Esptein de manera parcial y censurados

Líderes del Congreso y funcionarios de ambos partidos exigen la difusión íntegra del material vinculado al caso Epstein, tras denunciar irregularidades en la reciente entrega oficial, señalando omisiones graves, censura y falta de cumplimiento con la ley de transparencia

Los demócratas denuncian que el

El escrutinio en Honduras reaviva el pulso político entre actas a cero e inconsistencias electorales

La revisión extraordinaria de votos en Honduras mantiene en vilo a la población a casi tres semanas de las elecciones, mientras persisten las dudas por documentos anulados y resultados incompletos bajo la estricta vigilancia de observadores nacionales e internacionales

El escrutinio en Honduras reaviva

El invierno astronómico empieza mañana domingo 21 de diciembre a las 16.03 horas y durará casi 89 días

Expertos del Observatorio Astronómico Nacional anticipan una temporada repleta de efemérides celestes, con plenilunios, lluvias de meteoros, eclipses y observación de planetas que transformarán el firmamento en un espectáculo accesible tanto para especialistas como para público general

El invierno astronómico empieza mañana

El Constitucional rechaza el 'habeas corpus' que buscaba la liberación temporal del expresidente Pedro Castillo

El máximo tribunal de Perú descartó que existan riesgos serios para la salud de Pedro Castillo en prisión, respaldando la legalidad de su reclusión y negando la excarcelación solicitada por su defensa según informes médicos y judiciales oficiales

El Constitucional rechaza el 'habeas