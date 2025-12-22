Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

Dos activistas de la organización Palestine Action han sido hospitalizados tras llevar más de 40 días en huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que están encarcelados en prisiones de Reino Unido.

Se trata de Kamran Ahmed, de 28 años, y Amy Gardiner-Gibson, 'Amu Gib', de 30 años, quienes llevan 44 y 50 días respectivamente sin ingerir alimentos.

El primero de ellos, detenido en la prisión de Petonville, en Londres, fue hospitalizado este sábado, según ha confirmado su hermana, Shahmina Alam, a la cadena de televisión panárabe Al Yazira. Por su parte, el grupo Prisioneros por Palestina ha confirmado que la segunda ingresó en un centro hospitalario el viernes, desde la cárcel de Bronzefield, en Surrey.

Este mismo domingo ha sido publicada una entrevista con Ahmed en 'The Daily Telegraph' en la que asegura que "merece la pena" morir si ello permite "rebajar la opresión en el extranjero".

"Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo beneficio y creo que merece la pena", ha declarado por teléfono al diario desde su celda de la cárcel HMP Pentonville, donde lleva trece meses.

Ellos se suman a Qesser Zuhrah, de 20 años, que fue hospitalizada la semana pasada tras cumplir 50 días sin comer al ser detenida bajo la legislación antiterrorista.

Los tres se encuentran entre los seis detenidos que protestan en cinco centros penitenciarios británicos y sobre los que pesan acusaciones de robo, daños criminales y desorden violento.

Con su acción, que comenzó para protestar por las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas, piden cierre de todas las empresas del sector militar con relación con Israel, revertir la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos.

Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que organizaron presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.

Los abogados de los activistas han pedido reunirse con el ministro de Justicia, David Lammy, y han advertido de que su vida corre peligro. Sin embargo, el Gobierno rechaza recibirlos y asegura que se están cumpliendo todos los protocolos previstos.

Palestine Action fue ilegalizada el pasado 5 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió en octubre una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió a finales de julio al Gobierno británico que rescindiera la ilegalización de la ONG al considerar que representa un abuso de una de por sí exagerada ley antiterrorista del año 2000.