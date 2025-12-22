Agencias

Detenidas 27 personas en Motril en una macrooperación contra la inmigración ilegal

La Policía Nacional ha detenido en Motril (Granada) a 27 personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal e infracciones a la Ley de Seguridad Social en una macrooperación que supuso la inspección de cuatro locales nocturnos de ocio de la localidad frecuentados por ciudadanos de nacionalidad colombiana.

En la operación denominada 'Bogotá' se identificaron a un total de 74 personas y se incoaron también cinco actas de sanción en materia de Seguridad Social. La investigación se inició a raíz de quejas ciudadanas donde se ponían de manifiesto una serie de irregularidades y presuntos delitos de tráfico de drogas en dichos locales.

La investigación se inició a raíz de la recepción de varias quejas ciudadanas en el portal participa@policia.es en las que se ponían de manifiesto una serie de irregularidades que estarían creando alarma social y se estarían llevando a cabo en varios locales de ocio nocturno de la localidad motrileña, donde presuntamente podrían estar desarrollándose actividades contra la salud pública así como delitos contra la legislación en materia de extranjería.

Una vez se recopilaron todos los datos de la investigación, se ha realizado un dispositivo donde han tenido participación activa varias unidades de Policía Nacional (Extranjería y Fronteras, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica), Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada (ITSS) y Policía Local.

Durante la realización de dicho dispositivo se ha llevado a cabo la detención de las citadas 27 personas, todas de nacionalidad colombiana, como presuntos responsables de diversos delitos contra la inmigración ilegal e infracciones a la Ley de Seguridad Social.

Todos los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial a través del juzgado número 4 de Motril, en funciones de guardia.

