Agencias

Conductor de 57 años da positivo en alcoholemia y estrella su vehículo contra una rotonda de las Razas

Un conductor de 57 años ha estrellado este lunes su vehículo contra la Glorieta de México, entre las avenidas de Moliní y Las Razas en Sevilla, junto al Puerto de Sevilla, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press. Asimismo, tal y como han concretado fuentes municipales a esta agencia el varón había dado positivo en un test de alcoholemia de índole administrativo.

El accidente se ha producido a las 12,15 horas de la presente jornada, momento en el que el centro de emergencias recibió un aviso que alertaba del accidente.

En consecuencia, fueron activados efectivos de la Policía Local, los servicios sanitarios del 061 y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Posteriormente y tras el incidente, el hombre ha sido trasladado a la unidad de traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de la ciudad hispalense.

