(Previa) El Espanyol busca apuntalar su quinta posición en San Mamés

El RCD Espanyol busca este lunes en San Mamés (21.00 horas), en el último partido de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, asentarse en la quinta posición de la tabla con una quinta victoria consecutiva en la competición doméstica, todo ante un Athletic Club que sufrió más de lo esperado en Copa y que quiere dejar atrás su último tropiezo liguero.

Los 'pericos', que acumulan 30 puntos y que iniciaron la jornada a cuatro de la cuarta plaza del Atlético de Madrid -ahora a siete-, manejan siete unidades de renta sobre los primeros aspirantes a colarse en la zona continental, una plácida situación ganada con sus últimas actuaciones en LaLiga.

Eliminados contra todo pronóstico por el Atlético Baleares en la segunda ronda de la Copa del Rey, los de Manolo González han podido centrarse en el campeonato doméstico, donde acumulan ya cuatro victorias seguidas después de superar a Sevilla FC (2-1), RC Celta (0-1), Rayo Vallecano (1-0) y Getafe CF (0-1).

En esa serie de partidos, solo han encajado un gol, y solo el Villarreal lleva menos goles en contra (13) que los blanquiazules, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Rayo, todos empatados con 16 dianas.

Enfrente, el Athletic llega a la cita con la necesidad de mejorar sus sensaciones después de unos dieciseisavos de final coperos en los que necesitaron recurrir a la prórroga para eliminar al Ourense CF en O Couto (0-1), donde les salvó un solitario tanto de Mikel Jauregizar en el minuto 105.

En LaLiga, los de Ernesto Valverde son octavos con 23 unidades, a dos del sexto puesto y ocho sobre las posiciones de descenso, todo tras una errática trayectoria en la que han ido alternando victorias y derrotas; de hecho, los 'leones' no ganan dos encuentros ligueros consecutivos desde el mes de agosto.

Ahora, tratarán de enderezar el rumbo en su penúltimo partido de LaLiga -seguido del duelo ante Osasuna en El Sadar- antes de emprender rumbo a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, donde en semifinales se enfrentará al FC Barcelona.

El conjunto vasco no podrá contar con el sancionado Dani Vivian, que deberá cumplir ciclo, ni con los lesionados Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz, pero recupera a Robert Navarro. Ramón Terrats, con una lesión en el bíceps femoral, y Charles Pickel, con el Congo en la Copa África, son las únicas ausencias seguras en los catalanes, con Javi Puado entre algodones.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Athletic Club - RCD Espanyol. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.

EuropaPress

