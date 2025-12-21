La firma de moda Brownie supera las 120 tiendas con la apertura en Madrid de su 'flagship' en España

Brownie, la firma de moda joven española, prosigue con su expansión con la apertura de su 'flagship' en Madrid y en plena campaña de Navidad, que se convierte en la tienda más grande del grupo y le permite superar el centenar de establecimientos de la compañía.

En concreto, la nueva tienda, ubicada en la 'milla de oro' en la calle Serrano, 27, cuenta con un espacio de 245 metros cuadrados, donde moda, estilo de vida y tradición se mezclan con el ritmo cosmopolita de la ciudad.

Este nuevo espacio marca una nueva etapa en la firma de moda fundada por el matrimonio Juan Morera y Mercedes Ortega, que el próximo año cumplirá 20 años y que consolida su presencia en Madrid tras ubicarse en una de las zonas más comerciales de la capital.

De esta forma, con esta apertura, Brownie alcanza las 80 tiendas en España y supera las 120 a nivel internacional, destacando mercados como Portugal, Andorra, Francia, México, Chile y Uruguay. Además, amplía su presencia tanto en España como en Portugal de la mano de El Corte Inglés, donde cuenta con 'corners' en muchos de sus centros.

El consejero delegado de Brownie y segunda generación, Juan Morera, se ha mostrado "muy ilusionado" con esta nueva apertura en la capital. "Es un paso importante para Brownie, porque Madrid siempre ha sido una ciudad clave para nosotros. Esta nueva tienda representa nuestra apuesta por acercarnos aún más a nuestras clientas, ofrecerles una experiencia completa y compartir nuestra visión de moda con energía, estilo y cercanía", ha explicado.

"El objetivo es seguir abriendo muy buenas tiendas en muy buenas ubicaciones. Esta apertura es una declaración de intenciones, de hacia dónde estamos yendo y hacia dónde iremos ahora, de cara al futuro", ha asegurado Morera en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, Mercedes Ortega, fundadora de la enseña, ha recordado que ya fue un "reto" el desembarcar en Madrid, por lo que la llegada ahora a Serrano es un paso más e importante dentro de la historia de la compañía de moda, que en 2026 celebra 20 años.

De cara al próximo año, Brownie trabaja en seguir creciendo en España, donde prevé abrir entre tres y cuatro tiendas en el primer semestre y otra cifra similar en el segundo, entrando en algunas ciudades nuevas, además de reubicaciones de algunos de sus espacios.

A NIVEL INTERNACIONAL, EL FOCO SE PONE EN MÉXICO

Mientras que a nivel internacional, la expansión se centrará el próximo año en crecer en los mercados en los que están presentes. "No abriremos de momento más países y el objetivo es potenciar lo que tenemos. En España aún tenemos trabajo y en México tenemos mucho trabajo que hacer. Estamos muy enfocados allí", ha explicado Morera, que ve a Emiratos Árabes como una "zona potente" para crecer en un futuro, ya que es un mercado "potente de volumen y margen".

El consejero delegado se ha congratulado de que la que firma familiar es una "empresa muy bien capitalizada y consolidada". Así, Brownie sigue elevando sus ventas y, tras un "muy buen" 2024, la enseña de moda prevé cerrar este ejercicio con unas ventas de 135 millones de euros. "Hemos crecido un 15% de forma sana y bien, la intención es seguir abriendo buenas tiendas y ofreciendo una experiencia de calidad", ha asegurado.

'FLAGSHIP' EN MADRID QUE PRESENTA SU NUEVO MODELO DE TIENDA

De esta forma, Brownie se posiciona en una de las calles más comerciales y emblemáticas de la capital, junto a marcas como Zara, Silbon, Lululemon, Massimo Dutti, ON o Nike, con un espacio de 245 metros cuadrados en el que presenta su nuevo modelo de tienda.

Así, la firma de moda recupera uno de los locales más emblemáticos de la ciudad y lo transforma en un espacio pensado para sumergir a sus clientas en el universo que la marca ha trabajado durante años, ofreciendo una experiencia "única, cálida y moderna" que conecta a las usuarias con las tendencias actuales y el ADN de la enseña. Además, contará con una zona experiencial para adaptarse a las nuevas tendencias del consumo.

De esta forma, dispone de un espacio luminoso, femenino y acogedor donde los colores naturales, las líneas suaves y una distribución pensada para facilitar la exploración de las nuevas colecciones de la enseña textil.