Agencias

La Casa Blanca defiende la incursión en el 'Centuries' por transportar "petróleo bajo sanciones"

Guardar

La Casa Blanca ha asegurado este domingo que la incursión efectuada esta pasada tarde por la Guardia Costera de EEUU en el petrolero 'Centuries' cerca de Venezuela entra dentro de la legalidad a pesar de que el barco no figura en la lista de navíos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha indicado que el petrolero "transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones" (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que "es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Kelly ha publicado este mensaje en X para salir al paso de una serie de informaciones del 'New York Times' y del 'Washington Post' que ponían en tela de juicio la legalidad de la operación. El 'Centuries', según fuentes del diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con base en China, especializado en el traslado de crudo desde Venezuela a las refinerías del gigante asiático.

Además, el barco tiene bandera panameña, a diferencia del caso del petrolero 'Skipper', abordado por EEUU el 10 de diciembre, que sí había sido sancionado por el Tesoro y que, además, navegaba con una falsa bandera de Guyana, como indicaron sus autoridades. Para terminar de complicar la situación, fuentes oficiales han confirmado al 'New York Times' que los guardacostas no tenían una orden de registro para entrar en el 'Centuries' e investigar su carga, como sí ocurrió con el 'Skipper'.

Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidense bajo condición de anonimato han explicado al diario 'Washington Post' que el abordaje de los guardacostas estadounideses está amparado en realidad por una ley marítima conocida como "derecho de visita", por la que un buque de guerra puede efectuar una inspección en un navío con solo la mera sospecha de que está involucrado en actividades ilicitas.

Por todo ello, el Gobierno de Venezuela ha terminado condenando la incursión directamente como un "robo" de sus activos y un "secuestro" acompañado de la "desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales", reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas han calificado de "piratería" esta nueva confiscación que, a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y supone una "flagrante comisión" de un "delito".

El Ejecutivo venezolano "ejercerá todas las acciones correspondientes" para que estos actos no queden "impunes", entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cristina Pedroche, ¿lucirá o no un vestido inspirado en La Gula del Norte?

Pese a la intensa presión en redes sociales, la presentadora rechazó enfundarse en una creación inspirada por la marca para el evento de fin de año, enfatizando que el auténtico papel del producto está en la mesa navideña

Cristina Pedroche, ¿lucirá o no

Orbán aplaude el papel de Hungría en la decisión sobre los activos rusos: "Hemos evitado el riesgo de guerra"

Tras el encuentro en Bruselas, el jefe de gobierno húngaro celebró que la Unión Europea acordó préstamos y no la entrega de fondos rusos bloqueados, lo que, en sus palabras, aleja el peligro de una escalada en el conflicto ucraniano

Orbán aplaude el papel de

Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones

La empresa catalana suma activos en Europa y entra en Brasil al adquirir la totalidad de Secil, operación valorada en 1.400 millones de euros, en lo que constituye la mayor inversión de su historia según fuentes corporativas

Molins firma un acuerdo para

La CiberComandancia de la Guardia Civil desbloquea seis millones de euros de una estafa en publicidad digital

La acción coordinada entre expertos en delitos informáticos y una compañía tecnológica internacional permitió recuperar una suma millonaria congelada tras un ataque de fraude, destacando la importancia de las denuncias digitales ante el auge de crímenes en línea en España

La CiberComandancia de la Guardia

(AMP) Amper se adjudica un contrato de 130 millones en Brasil para modernizar la red eléctrica de Pará

La filial brasileña del grupo español coordinará la transformación y ampliación del sistema energético en Pará, con incorporación de técnicos y nuevas bases operativas, abarcando 29 municipios y generando impacto inmediato en empleo y modernización regional

(AMP) Amper se adjudica un