Crónica del Girona - Atlético de Madrid: 0-3

Antoine Griezmann sumó su cuarto gol en los últimos tres encuentros al sentenciar el triunfo visitante en el minuto 92, luego de una combinación con Giacomo Raspadori. Este tanto no solo cerró el marcador en Montilivi, sino que ratificó la recuperación del Atlético de Madrid en sus partidos como visitante. De esta manera, y de acuerdo con lo reportado por el medio que siguió el partido, el equipo dirigido por Diego Simeone finaliza la decimoséptima jornada en puestos de acceso a la Liga de Campeones, con 37 puntos, mientras que el Girona continúa en zona de descenso tras otra derrota en casa.

Según detalló el citado medio, el Atlético de Madrid impuso su ritmo desde el inicio gracias a la velocidad de jugadores como Julián Álvarez y Pablo Barrios, que fueron determinantes en las transiciones ofensivas del conjunto rojiblanco. La primera llegada culminó en gol a los 13 minutos: Pablo Barrios protagonizó una acción que, tras una serie de rebotes y un rechace de la defensa local, permitió a Koke abrir el marcador con un disparo al ángulo derecho que dejó sin respuesta al portero Gazzaniga. El Girona, por su parte, apenas logró inquietar la portería rival en esa primera parte, con un solo remate a puerta firmado por Axel Witsel, que exigió una destacada estirada de Jan Oblak, calificada por la prensa como una de las atajadas de la jornada.

El encuentro se complicó para el Atlético cuando Nico González debió abandonar el terreno de juego por lesión. En su lugar ingresó Conor Gallagher, quien más tarde ampliaría la ventaja. Antes de marcar, Gallagher realizó un disparo sobre la portería rival, avisando de su presencia ofensiva. En el minuto 38, volvió a aparecer en el área, disparando con la pierna derecha y aprovechando un desvío en Vitor Reis que cambió la trayectoria del esférico y superó al guardameta local. Este tanto significó el primer gol de Gallagher en el campeonato y otorgó tranquilidad a los rojiblancos antes del descanso.

El Atlético mantuvo el dominio en la primera parte y estuvo cerca de aumentar la diferencia justo antes de la pausa, cuando Giuliano Simeone protagonizó una acción que finalizó con su disparo estrellándose en el lateral de la red, según consignó el medio. El Girona intentó reaccionar en la reanudación haciendo varios cambios, entre ellos, el ingreso de Yáser Asprilla, Bryan Gil y Thomas Lemar, todos orientados a modificar el esquema táctico y buscar alternativas en ataque. Sin embargo, el Atlético se mantuvo sólido en defensa y apenas concedió oportunidades.

Jan Oblak volvió a destacarse en el minuto 72 al atajar un mano a mano ante Álex Moreno, evitando el descuento para el equipo catalán y consolidando su portería imbatida. En respuesta al peligro generado, Álex Moreno también logró bloquear una acción peligrosa de Giuliano Simeone en el área contraria. Mientras tanto, Diego Simeone rotó a varios jugadores dando minutos a Thiago Almada, Robin Le Normand, Giacomo Raspadori y Antoine Griezmann para mantener la intensidad en todas las líneas. Griezmann, apenas ingresado, obligó a Gazzaniga a una intervención sobre el arco tras un remate preciso.

La formación del Girona incluyó a Gazzaniga en la portería, con Arnau, Vitor Reis, Francés, Blind y Álex Moreno en la línea defensiva. El centro del campo lo integraron Tsygankov, Iván Martín, Witsel y Joel Roca, en tanto Vanat encabezó el ataque. Los cambios en el segundo tiempo involucraron a Bryan Gil y Rincón por Arnau y Francés; Lemar sustituyó a Iván Martín; Asprilla y Solís participaron en distintos tramos del complemento, según la información difundida por el medio.

Por el lado del Atlético de Madrid, la alineación inicial presentó a Jan Oblak como portero; Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri ocuparon la defensa. En el mediocampo actuaron Giuliano Simeone, Barrios, Koke y Nico González, mientras Sorloth y Julián Álvarez encabezaron el ataque. Las sustituciones ordenadas por el técnico argentino incluyeron a Gallagher por Nico González y el doble cambio de Le Normand y Almada en sustitución de Julián Álvarez y Barrios, además de Raspadori y Griezmann por Sorloth y Llorente respectivamente.

El árbitro Guzmán Mansilla amonestó a Arnau y Lemar, quienes recibieron tarjetas amarillas a lo largo del partido. El encuentro contó con una asistencia oficial de 12.363 espectadores en las gradas del estadio Montilivi, según informó el medio que cubrió el encuentro.

La victoria refuerza la posición del Atlético de Madrid en la parte alta de la tabla de LaLiga EA Sports, situándose con 37 puntos y consolidándose en zona de acceso directo a la Liga de Campeones tras sellar su tercer gol en el tiempo añadido con la definición de Griezmann. El Girona, por contraparte, finaliza el año en la parte baja de la clasificación y deberá buscar revertir su situación tras el parón navideño, según remarcó la cobertura del medio especializado.