Una macrooperación contra el narcotráfico en Italia se salda con casi 390 detenidos

Una gran operación policial en varias provincias italianas se ha saldado con la detención de 384 personas, entre ellas 166 ciudadanos extranjeros, y la incautación de más de 1.500 kilos de estupefacientes, en su mayoría cannabis, aunque también cocaína y heroína.

La operación ha sido coordinada por el Servicio Central de Operaciones de la Policía con la participación de agentes de las Brigadas Móviles.

Al final de la investigación, apoyada por las Unidades de Prevención del Delito, las fuerzas de seguridad han identificado a 95.164 personas (entre ellas más de 10.000 menores de edad y 16.000 extranjeros) y detenido a 384 personas, entre ellas 166 extranjeros y seis menores de edad.

Durante la operación, se incautaron 35 kilos de cocaína, 1.370 kilos de cannabinoides y un kilo de heroína. Además, se incautaron 41 armas de fuego y 80 armas blancas, así como más de 300.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, según ha hecho saber la Policía en un comunicado publicado en su página web.

La operación también ha comprendido controles específicos para verificar la aplicación del nuevo marco regulatorio relativo a la venta de productos a base de cáñamo en tiendas de cannabis.

Los controles específicos dieron como resultado la inspección de 312 tiendas en toda Italia; la incautación de cinco tiendas de cannabis en tres ciudades diferentes; la detención de tres personas y la denuncia de 141 propietarios o gerentes de tiendas de cannabis; y la incautación de 296 kilos de cannabinoides, narcóticos según las investigaciones iniciales.

