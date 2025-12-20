Trasladados a Sograndio los dos adolescentes detenidos por apuñalar a otros dos en Gijón

El estado delicado de los adolescentes que resultaron heridos durante un violento enfrentamiento en el barrio del Coto, en Gijón, llevó a que la autoridad tomara la determinación de internar cautelarmente a los presuntos implicados en un centro especializado. Según informó la plataforma informativa responsable de la cobertura, la Fiscalía del Principado de Asturias encabeza una investigación sobre los hechos ocurridos la noche del 18 de diciembre, cuando una discusión derivó en un ataque con arma blanca, que dejó a dos víctimas hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el medio citado, tras el incidente las fuerzas policiales localizaron y detuvieron a los dos supuestos agresores, quienes son adolescentes de nacionalidad española, en el barrio de Jove tras varias horas de búsqueda. La respuesta judicial fue inmediata, y ambos jóvenes fueron enviados de manera provisional al centro de menores de Sograndio bajo custodia judicial tras prestar declaración ante la autoridad competente. El medio detalló que la gravedad de las heridas infligidas a las víctimas constituyó el principal argumento para la adopción de la medida cautelar.

El caso está siendo dirigido directamente por la Fiscalía, tomando en cuenta la naturaleza grave del delito y la implicación de menores de edad, según reportó el medio. La instrucción penal se encuentra enfocada en reconstruir el desarrollo de los hechos, así como en determinar los factores desencadenantes de la discusión que precedió al ataque. Hasta la fecha, las razones específicas del enfrentamiento y del uso del arma blanca no se han aclarado, por lo que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Según explicó la fuente informativa, la determinación judicial aplicada a los dos adolescentes responde a los protocolos establecidos para delitos graves que involucran a menores. Este tipo de centros, como el de Sograndio, no solo proporciona vigilancia y custodia, sino también atención y programas de rehabilitación bajo la supervisión de profesionales especializados, garantizando el respeto de los derechos de los investigados y de las víctimas durante el proceso. La medida de internamiento tiene doble objetivo: la protección de las personas afectadas por el ataque y el inicio de un itinerario de intervención y posible reintegración social para los implicados.

El medio añadió que ambas partes involucradas, tanto supuestos responsables como víctimas, presentan edades similares y comparten nacionalidad española, hecho subrayado en la cobertura por su relevancia en la evolución del proceso judicial. Las actuaciones que se aplican en casos como este buscan equilibrar la seguridad de los afectados, el rigor de la investigación penal y el principio de reintegración como objetivo fundamental de la justicia juvenil.

Según las informaciones proporcionadas por la plataforma informativa, las instituciones judiciales aplican medidas de aseguramiento de forma provisoria y evaluarán de manera continua tanto las pruebas aportadas como la evolución de la situación de los implicados. El proceso legal en curso contempla la posibilidad de ampliación de pesquisas para esclarecer las circunstancias previas al suceso y el contexto en que ocurrió la agresión. Tanto las preguntas sobre los factores personales, relacionales o de entorno que pudieron haber motivado la discusión inicial, como la determinación de la secuencia precisa de los hechos, forman parte de la labor que llevan a cabo las autoridades bajo la supervisión de la Fiscalía.

Mientras tanto, los dos adolescentes implicados deberán permanecer bajo custodia judicial en Sograndio hasta tanto la investigación permita esclarecer los detalles del caso y adoptar, en su caso, decisiones adicionales sobre su situación procesal, conforme a las indicaciones del juzgado y del Ministerio Fiscal, informó el medio responsable de la cobertura.