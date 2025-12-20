Agencias

Los abogados de Luigi Mangione plantean que Bondi debería de haberse inhibido por su relación con UnitedHealtcare

Los abogados de Luigi Mangione, el joven acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, han presentado un escrito al tribunal en el que plantean que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, tendría que haberse inhibido de participar en este caso por su colaboración con Ballard Partners, una empresa de 'lobbying' que presta servicios al gigante sanitario.

"Cualquier acusado penal y más uno al que el Gobierno intenta matar debe tener un proceso penal que no se vea afectado por los intereses económicos de la acusación", han apuntado los abogados de Mangione, que piden por tanto que se retire la petición de pena de muerte contra su cliente.

Bondi trabajaba con Ballard Partners hasta que Trump la nombró jefa del Departamento de Justicia, recuerdan los abogados, que destacan además que UnitedHealthcare es el principal cliente de la compañía de cabildeo.

La propia página web de Ballard menciona a UnitedHealth Group como uno de sus clientes y, según los abogados de Mangione, pagó a Ballard 250.000 dólares en servicios en 2024 y 450.000 dólares en 2025.

Por todo ello, los abogados Karen y Marc Agnifilo consideran que Bondi tiene un "profundo" conflicto de intereses y en consecuencia se está violando el derecho de Mangione al debido proceso.

"La fiscal general dio el paso destacado y sin precedentes de ordenar personal y públicamente a los fiscales pedir la pena de muerte para el hombre acusado", han recordado.

De hecho han presentado una carta de la propia Bondi en la que informa a un responsable de ética del Departamento de Justicia de que no participará personalmente en ninguna cuestión que implique a personas físicas o jurídicas "que yo sepa que representa Ballard" durante el plazo de un año, a menos que sea autorizada. Bondi fue nominada para el cargo en noviembre de 2024 y confirmada por el Senado el pasado mes de febrero.

El joven de 27 años fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel New York Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealth, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione, que se ha declarado no culpable de todos los cargos estatales y federales que se le imputan, actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes. La sentencia del caso está prevista para el 18 de mayo.

