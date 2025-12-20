El invierno irrumpe este domingo con lluvias, nieve y un fuerte descenso de las temperaturas en 14 provincias

En las últimas horas de la tarde, el descenso térmico previsto en el norte peninsular ha dado paso a condiciones de frío marcado, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tal como publicó la agencia estatal, el avance de una masa de aire polar aliado con frentes atlánticos ha propiciado desde este domingo una alerta meteorológica que afecta a gran parte del territorio español, con catorce provincias bajo distintos avisos oficiales por nieve, heladas, lluvias, vientos intensos y fenómenos costeros. Entre las provincias señaladas se encuentran Ávila, Burgos, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Palencia, Navarra, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora, que experimentan riesgos importantes ante temperaturas negativas y precipitaciones invernales, según detalló la Aemet.

De acuerdo con las previsiones del organismo meteorológico, las temperaturas mínimas caerán hasta valores cercanos o inferiores a los 0°C en muchas áreas del norte, con especial rigor en regiones de montaña donde el termómetro descenderá considerablemente al final de la jornada. El pronóstico de la Aemet advierte sobre heladas extensas y persistentes, especialmente durante la madrugada y primeras horas del lunes en las zonas más elevadas, donde además podrían darse acumulaciones de nieve relevantes.

Según consignó la Aemet, el riesgo asociado a las nevadas cobra especial protagonismo en las principales sierras, incluyendo el Sistema Central, la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, la Serranía de Cuenca y Sierra Nevada, todas ellas bajo alerta amarilla por acumulaciones de nieve que alcanzarán entre cinco y diez centímetros a lo largo de veinticuatro horas. Las cotas de nieve experimentan variaciones: en el noroeste peninsular se sitúan entre 1.000 y 1.200 metros al comienzo del episodio, aunque la evolución térmica podría rebajarlas a los 900 metros según avance el día. En el sureste, las cotas parten de 1.600-1.800 metros para descender paulatinamente hasta ubicarse en el rango de 1.300-1.500 metros. La Aemet especificó que la mayor parte de las nevadas afectarán especialmente a áreas situadas por encima de los 1.000–1.300 metros.

En lo relativo a la visibilidad, la formación de bancos de niebla ha sido señalada por el organismo como un elemento crítico, en especial en valles y zonas montañosas del noreste peninsular. Estos bancos, localizados durante la madrugada y primeras horas del día, dificultan la circulación y constituyen un riesgo destacado en varios tramos de la red viaria. Según los avisos de la Aemet, la precaución se vuelve indispensable en los desplazamientos matinales por estas áreas, ya que la reducción de la visibilidad puede resultar severa.

En materia de precipitación, las lluvias cubren amplias áreas del país durante esta jornada, con mayores acumulados en el litoral atlántico gallego, el área de los Pirineos en la tarde, la franja sur atlántica y la región del mar de Alborán. La situación se agrava en Andalucía occidental y meridional, donde las lluvias intensas y persistentes motivan avisos de riesgo autonomicos. Según la información de la Aemet difundida por los medios, estos episodios de lluvias también afectan al litoral de Girona y el archipiélago balear, donde existen expectativas de acumulaciones que pueden complicar el desarrollo habitual de actividades.

La intensidad del viento constituye otro factor de impacto, con predominancia de flujos del oeste y suroeste en la Península y Baleares. Según la Aemet, los avisos naranjas por vientos fuertes y olas de hasta seis metros permanecen activos en varias zonas costeras, principalmente en el litoral gallego, Baleares y ciertos sectores del sur peninsular. El riesgo marítimo asociada a estas condiciones ha motivado restricciones a la navegación y advertencias para quien dependa de actividades vinculadas al mar.

El comportamiento de las temperaturas varía según la región. Las mínimas descienden de modo generalizado en la Península, salvo en las zonas más occidentales, donde los registros térmicos apenas presentan variaciones respecto a jornadas anteriores. Por su parte, el archipiélago canario experimenta nubosidad y algunas lluvias dispersas en las islas más septentrionales. La Aemet precisó que en Canarias, la estabilidad térmica predomina, mientras los vientos alisios soplan con intensidad moderada y no se prevén alteraciones acusadas en el régimen de lluvias.

El responsable de esta sucesión de fenómenos meteorológicos se localiza en el desplazamiento de frentes atlánticos que, impulsados por la entrada de aire polar, han intensificado el patrón invernal sobre la Península Ibérica justo en el inicio de la estación, según la cronología difundida por la Aemet. Estos sistemas frontales provocan no solo el descenso de las temperaturas y la llegada de nevadas en cotas medias y bajas de montaña, sino también la extensión de las precipitaciones y el agravamiento del temporal en amplias franjas del país.

En zonas próximas a los sistemas montañosos principales, se estudia el posible alcance de la nevada sobre áreas de la meseta Norte, una incertidumbre que la Aemet vigila conforme evoluciona la situación y descienden los límites altitudinales de la nieve. Otro elemento destacado en los avisos prolongados es la persistencia de lluvias en Baleares y la costa de Girona, a lo que se añade la continuidad de vientos muy fuertes en las franjas litorales señaladas, factores que justifican la activación de avisos estatales y las recomendaciones de seguimiento a las alertas oficiales ante una posible intensificación del episodio.

La movilidad resulta especialmente comprometida por la combinación de nieve, hielo y niebla en los tramos montañosos y valles del interior, donde la visibilidad se ve disminuida y aumentan los factores de riesgo en carretera en las primeras horas del día. Según los comunicados adicionales de la Aemet, se estima que las condiciones meteorológicas adversas persistirán durante toda la jornada, con impactos en el desplazamiento y el desarrollo de actividades al aire libre especialmente en las regiones bajo mayor afectación por el temporal.