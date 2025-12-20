Agencias

El invierno astronómico empieza mañana domingo 21 de diciembre a las 16.03 horas y durará casi 89 días

El invierno astronómico comenzará este domingo 21 de diciembre a las 16:03 hora peninsular, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional-Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). De manera aproximada, esta estación durará 88 días y 23 horas y acabará el próximo 20 de marzo de 2026 con el inicio de la primavera.

En total, el invierno tendrá tres lunas llenas: el 3 de enero, 1 de febrero y 3 de marzo. Al margen de ello, acogerá dos lluvias de meteoros: las úrsidas, cuyo máximo se espera hacia el 22 de diciembre, y de las cuadrántidas, cuyo máximo se espera hacia el 3 de enero.

Este día --el domingo-- será el día del solsticio de invierno, la jornada más corta del año. En la latitud de Madrid, tendrá una duración de nueve horas y 17 minutos (en comparación, el solsticio de verano --día más largo del año-- fue el 21 de junio y duró 15 horas y tres minutos).

El organismo estatal ha señalado que el perihelio tendrá lugar el 3 de enero. En este momento, el de máximo acercamiento anual entre la Tierra y el Sol, la distancia a la estrella será de poco más de 147 millones de kilómetros (km). Comparativamente, estos son unos cinco millones menos que en el punto del año de mayor distancia entre la Tierra y el Sol (afelio), que sucederá el 6 de julio de 2026.

Al margen de ello, el Observatorio Astronómico Nacional ha explicado que durante el invierno habrá dos eclipses, uno anular de Sol y otro total de Luna, y que ninguno será visibles desde España. El primero tendrá lugar el 17 de febrero y la fase anular se podrá observar desde la Antártida, el océano Antártico, y el sur del océano Índico. Mientras tanto, el segundo será el 3 de marzo y se verá desde América, el este de Asia y Oceanía.

Más allá de eso, ha detallado que durante la estación se podrá ver el planeta Saturno al anochecer, que se unirá a Júpiter a comienzos de enero y a Venus a partir de mediados de febrero. A medida que pasen los meses, Saturno se irá acercando al Sol para desaparecer del cielo vespertino al inicio del mes de marzo. Por el contrario, Mercurio hará su aparición en el cielo vespertino a lo largo de febrero.

Por otra parte, el cielo al amanecer comenzará el invierno con Júpiter y Mercurio visibles. A comienzos de enero este último desaparecerá del cielo matutino para reaparecer a mediados de marzo, mientras que el planeta gigante dejará de verse hacia la mitad de enero.

Además de los diferentes planetas, el organismo estatal ha indicado que el cielo al anochecer en esta estación mostrará constelaciones como Orión, con la brillante (y variable) Betelgeuse, Tauro, con la rojiza Aldebarán, Can Mayor con Sirio, la estrella más brillante de la noche, y Géminis, con la pareja Cástor y Pólux. Al parecer, la unión de algunas de estas estrellas con otras adyacentes forma un asterismo conocido como el hexágono del invierno por ser característico de los anocheceres de la estación.

