Detenido el líder de la milicia iraquí proiraní Ejército Al Mujtar por insultar a las fuerzas de seguridad

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- han anunciado la detención del clérigo Wathiq al Battat, líder de la también milicia proiraní Ejército de Al Mujta por insultar a las fuerzas de seguridad y a las propias FMP.

"La Dirección General de Seguridad y Disciplina de las Fuerzas de Movilización Popular arrestó a Wathiq al Battat, basándose en una orden de arresto oficial emitida por el poder judicial iraquí", han informado a través de un comunicado emitido en la cuenta de Facebook de las FMP.

El arrestado pasará a disposición judicial y se someterá a una investigación por las acusaciones que pesan sobre su persona. Las FMP aseguran que se tomarán "contra él las medidas legales necesarias de conformidad con lo establecido en la ley".

Wathiq al Battat es el líder de la milicia chií iraquí Ejército de Al Mujtar, un grupo armado con fecha de creación de 2013 caracterizado por guardar fidelidad al régimen iraní.

Las Fuerzas de Movilización Popular engloban a varias milicias proiraníes y que aunque son parte de las fuerzas de seguridad cuentan con facciones que operan aún de forma independiente. Entre sus filar se encuentran varios grupos considerados como organizaciones "terroristas" por el Gobierno de Estados Unidos.

