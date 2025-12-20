Aumentan a tres las víctimas mortales en el ataque con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, ha informado de una nueva víctima mortal en el ataque con cuchillo y bombas de humo ocurrido en las salidas de dos estaciones de metro de la capital de Taiwán y eleva así el balance a tres fallecidos.

El varón fallecido, de 57 años, se enfrentó al atacante para frenar sus intentos de apuñalar indiscriminadamente a quien pasaba por allí, después de tratar de aturdir a los viandantes con las bombas de humo. Finalmente, resultó herido con una grave lesión que provocado su muerte.

Uno de los otros dos fallecidos murió también a consecuencia de las puñaladas y el segundo falleció debido a un paro cardiorrespiratorio provocado por las granadas arrojadas por el atacante, según la agencia oficial de noticias CNA.

Tras el ataque, en el que también han resultado heridas al menos seis personas, el sospechoso, identificado como Chang Wen, saltó del sexto piso del Eslite Spectrum Nanxi y sufrió un paro cardíaco. Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Cathay y declarado muerto a las 19.42 horas (hora local), informaron las autoridades.

La Fiscalía del Distrito de Taoyuan ha informado de que el individuo debía haber asistido a una citación del servicio militar por lo que se había emitido una orden de arresto contra él ya a mediados del mes de julio.

"Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden social, he dado instrucciones inmediatas al departamento de policía y a todas las unidades pertinentes para que refuercen los mecanismos de seguridad y patrullaje en toda la ciudad", ha sostenido el alcalde de Taipéi.