Anthony Joshua noquea al 'youtuber' Jake Paul en el sexto asalto del combate en Miami

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo del peso pesado, logró una trabajada victoria en el sexto asalto ante el 'youtuber' convertido en boxeador Jake Paul este viernes en Miami (Estados Unidos), un combate que acabó con el estadounidense sufriendo una doble fractura de mandíbula.

Joshua, que podría estar a punto de acordar una pelea contra Tyson Fury en Riad en 2026, tuvo que esforzarse mucho más de lo que le hubiera gustado para terminar con un rival valiente pero extremadamente limitado. Joshua se sintió frustrado en los primeros asaltos, en los que tuvo dificultades para asestar golpes significativos, y Paul se contentó con eludir a su oponente moviéndose alrededor de las cuerdas.

El púgil de 36 años, que peleó por última vez hace 15 meses, cuando fue noqueado por Daniel Dubois, fue incapaz de producir el rápido final que muchos habían predicho, aunque la amenaza planteada por el evasivo Paul siguió siendo mínima, ya que el estadounidense se centró en evitar a su adversario en lugar de asestar un golpe propio.

Un derechazo fallido de Joshua hizo que Paul le sacara la lengua durante el segundo asalto, y el perdedor consiguió lanzar un jab a mediados del tercero, pero el tedioso combate siguió serpenteando mientras el público se agitaba cada vez más.

El ambiente en el Kaseya Center no mejoró cuando Paul cayó repetidamente al suelo en un extraño cuarto asalto, que el árbitro Christopher Young interrumpió para decir a los dos que "los aficionados no pagaron para ver esta mierda".

Joshua hizo valer por fin su clase en el quinto, mientras las esperanzas de Paul se desvanecían rápidamente. Una gran izquierda provocó la primera cuenta de la contienda y una combinación derecha-izquierda 30 segundos después produjo otra. Joshua acabó por derrumbar a Paul en la esquina durante el sexto asalto y el combate se dio por concluido.

