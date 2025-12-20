Agencias

Al menos cinco muertos en bombardeos de EEUU y sus aliados sobre Estado Islámico en Siria, según el Observatorio

Guardar

Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos lanzados el viernes por la mañana por la Coalición Internacional que lidera Estados Unidos sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en el sur de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.

"Hay cinco muertos en Deir Ezzor, concretamente en Darba. Tenemos información de inteligencia de las Fuerzas Democráticas Sirias" --FDS, una coalición de milicias kurdas y árabes que controla el noroeste de Siria--, ha explicado el director del Observatorio, Rami Abdel Rahman, en declaraciones la cadena en árabe de France 24.

Estos ataques han sido lanzados por la Coalición Internacional Contra Estado Islámico en represalia por la muerte de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira el pasado 13 de diciembre.

Además, en los bombardeos han sido atacadas otras "bases de Estado Islámico" que "conocían los rusos, conocía el régimen de Bashar al Assad, conocían los iraníes" en las montañas Amer, en el monte Bishri, en el valle de Raqqa y en otras zonas donde "hay bases del Ejército".

Los objetivos han sido facilitados por los servicios de inteligencia de las FDS, que "aportan la información y luego son destruidas por los aviones americanos".

El responsable del Observatorio ha resaltado que algunos de los objetivos atacados estaban "apenas a os kilómetros de las posiciones del Ejército sirio". "Estado Islámico conoce el valle mejor que las fuerzas sirias. Muchos de los que han acudido en apoyo de las fuerzas sirias son en realidad de células de Estado Islámico, en especial en el valle de Al Sur".

Abdel Rahman ha señalado por otra parte que Estado Islámico "sabía que habría una respuesta", cuestionando así la efectividad de estos ataques una semana después de la muerte de los tres estadounidenses.

Estados Unidos ha bombardeado posiciones de Estado Islámico en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil.

El Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, ha informado que la operación ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión "dirigidos contra infraestructuras y depósitos de armas conocidos" de Estado Islámico, a través del uso de aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TJUE ve las tasas al envío de libros comprados en plataformas como Amazon una "restricción" a la libre circulación

El máximo órgano judicial europeo dictaminó que imponer cobros adicionales a la entrega de ejemplares adquiridos en tiendas virtuales afecta al comercio dentro del bloque comunitario, invalidando leyes nacionales que dificulten el acceso a publicaciones entre países miembros

Infobae

Tellado exige a Interior investigar "el robo" de votos por correo y cree que hay interés en "alterar" el resultado

Miguel Tellado pidió a las autoridades intensificar las pesquisas tras la sustracción de sufragios en varias oficinas de Correos de Extremadura, mientras desde el PP se alerta sobre posibles intentos de manipulación antes de los comicios del domingo

Tellado exige a Interior investigar

Jordi Ribera facilita sus 18 convocados para la preparación del Campeonato de Europa

El entrenador nacional de la selección masculina recurre a una combinación de figuras consolidadas y jóvenes que buscan debutar en el gran torneo, incluyendo los regresos de Álex y Dani Dujshebaev y novedades bajo los palos

Jordi Ribera facilita sus 18

La Organización Médica Colegial presenta un grupo de trabajo para reconocer la especialidad de Medicina del Deporte

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, defiende la inclusión de una rama especializada en salud y actividad física en la formación médica, destacando su valor tanto en la prevención como en el tratamiento de múltiples enfermedades, incluida la salud mental

La Organización Médica Colegial presenta

El Banco Central de Brasil anticipa una política más restrictiva de lo esperado por la incertidumbre

La autoridad monetaria del país sudamericano prevé una duración prolongada del actual nivel de tasas ante un escenario complejo, priorizando el control de la inflación y el resguardo del poder adquisitivo, según su más reciente informe

El Banco Central de Brasil