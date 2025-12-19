Trabajo lanza el sello de Economía Social para visibilizar la actividad "transformadora" de este modelo productivo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social (MITES), Yolanda Díaz, ha presentado este viernes el sello de la Economía Social, un distintivo que, espera, contribuirá a difundir y poner en valor la actividad "transformadora" de las entidades y empresas que conforman este modelo productivo.

"Necesitamos aumentar la visibilidad de la Economía Social, llegar a toda la ciudadanía, mostrar que su actividad transforma a diario vidas cotidianas y que consumir y participar de manera activa en la Economía Social es apostar por un mundo mejor", ha asegurado la vicepresidenta en la presentación.

Este sello permitirá dar mayor visibilidad al impacto social positivo de las actuaciones y proyectos implementados por las empresas y entidades que integran la Economía Social, una forma de entender la actividad empresarial que genera en España más de dos millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, como ha explicado la vicepresidenta.

En una primera fase, podrán acceder al sello las empresas y entidades de las Economía Social inscritas en los registros estatales como las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades de previsión social o las sociedades agrarias de transformación o entidades singulares de la Economía Social que cuentan con un reconocimiento específico, como es el caso de la ONCE.

Este sello supone "un paso más" para reforzar las medidas estratégicas impulsadas por el Ministerio para fomentar un modelo económico que responde "a las grandes necesidades de nuestro tiempo en materia de energía, finanzas, consumo, vivienda o inclusión social", como ha subrayado Díaz, quien ha destacado varias inversiones realizadas en este ámbito, como el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Social y de los Cuidados con el objetivo de generar un tejido económico inclusivo y sostenible.

La vicepresidenta ha enfatizado en que se "ha logrado que la Economía Social sea reconocida como una pieza clave en la construcción de un futuro más democrático, verde y feminista en el marco de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la Unión Europea (UE), así como en América Latina".

"Estamos demostrando que somos muchas las personas comprometidas con la construcción de un país más justo, solidario y sostenible", ha asegurado Díaz.

Con esta medida, se siguen los pasos de otros países como Dinamarca, Finlandia o Francia, entre otros países de la UE. En España, más de 40.000 empresas comparten los principios y valores de la Economía Social, que redistribuye los beneficios de forma más equitativa, destina parte de sus ganancias a la sociedad, genera empleo de calidad, fomenta la inclusión laboral y la igualdad, además de contar con una gobernanza participativa, como destacan desde Trabajo.

Tras la presentación del sello, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha conversado en una mesa de debate con la directora de la Confederación española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Amaya Delgado; el subdirector de la Confederación española de Mutualidades, Carlos Delgado; la Coordinadora General de Laborpar (Federación española de Sociedades Laborales y Empresas Participadas), Raquel Romero; y el presidente de la sociedad agraria de transformación Cítricos del Andarax, Serafín Pérez, sobre los beneficios de aplicar esta nueva herramienta.