Agencias

Rubio pide a Tailandia "medidas concretas" para reducir "de inmediato" las tensiones con Camboya

Guardar

El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, ha pedido a su homólogo tailandés, Sihasak Phuangketkeow, que tome "medidas concretas" para reducir las tensiones con Camboya, en una conversación telefónica este jueves en la que ha incidido en que se trata de una "necesidad inmediata" ante la reactivación de los combates en la frontera, donde ya se han registrado más de 50 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha instado asimismo al ministro de Exteriores del país asiático retome la aplicación de los Acuerdos de Paz firmados finales de octubre en Kuala Lumpur, Malasia, según recoge un comunicado difundido por el Departamento.

"El secretario ha subrayado la preocupación de Estados Unidos por la continua violencia en la frontera con Camboya y destacó la necesidad inmediata de reducir las tensiones", agrega la cartera diplomática, que no ha informado de ninguna llamado con las autoridades de Camboya.

Quien sí ha mantenido conversaciones por separado tanto con Bangkok como con Nom Pen ha sido el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, quien ha incidido en que "la tarea más urgente ahora es tomar una decisión rápida para cesar el fuego, reducir los daños de manera oportuna y restablecer la confianza mutua".

Yi ha defendido que su país ha mantenido un "enfoque imparcial y justo" en el manejo de las disputas entre los dos países y ha destacado el viaje que esta semana ha llevado al enviado especial del Ministerio de Exteriores chino para asuntos del continente asiático a los dos países para reconstruir la paz "cuanto antes".

Este mismo jueves, las autoridades de Camboya han denunciado nuevos bombardeos del Ejército de Tailandia contra zonas situadas cerca de la frontera, entre ellas la conocida localidad de Poipet, en unos ataques perpetrados mediante el uso de cazas F-16 y tras doce días de conflicto abierto en el que han muerto ya más de 50 personas en ambos lados.

Estos nuevos enfrentamientos han provocado, además, el desplazamiento de cerca de un millón de personas y se enmarcan en el histórico conflicto sobre la demarcación de unos 800 kilómetros de frontera y los templos situados en ella --una disputa que se remonta a la época colonial--.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fedra Lorente, en su momento más crítico, preocupa con su visita a un centro médico

La actriz reconoció en entrevista la extrema precariedad que atraviesa junto a su hija tras quedar financieramente arruinadas por una estafa y la muerte de su esposo, confiando en el respaldo familiar y social para superar esta difícil etapa

Fedra Lorente, en su momento

Wodan AI cierra una ronda pre-semilla de dos millones de euros para impulsar la "IA soberana" en Europa

Con inversión de fondos líderes, la compañía instalará su núcleo global en Madrid, acelerando el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial avanzada sobre datos cifrados y buscando impulsar la autonomía digital europea en sectores críticos como finanzas, salud y defensa

Wodan AI cierra una ronda

Victoria Federica huye de la prensa tras salir a la luz la identidad de su nuevo amor, empresario de la noche madrileña

La sobrina del rey Felipe VI y el heredero de La Riviera optan por el silencio y refuerzan la privacidad, mientras la atención mediática crece por los indicios de una nueva relación y el hermetismo alimenta la especulación en redes

Victoria Federica huye de la

Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney

Los investigadores aseguran que hallazgos en el auto del principal implicado confirman la motivación extremista del ataque en Bondi, que dejó quince víctimas fatales y más de veinte heridos, y elevó la alerta de seguridad en Australia

Acusado de 59 delitos, incluidos

Bolivia anuncia que colaborará con EEUU, la UE y la ONU en un nuevo plan contra el tráfico de cocaína

El gobierno impulsa un giro en su política antidrogas con una coordinación internacional reforzada, apostando por métodos de control más estrictos, cooperación técnica y monitoreo fronterizo, tras el crecimiento de cultivos que superan la demanda legal de coca

Infobae