Rubio pide a Tailandia "medidas concretas" para reducir "de inmediato" las tensiones con Camboya

El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, ha pedido a su homólogo tailandés, Sihasak Phuangketkeow, que tome "medidas concretas" para reducir las tensiones con Camboya, en una conversación telefónica este jueves en la que ha incidido en que se trata de una "necesidad inmediata" ante la reactivación de los combates en la frontera, donde ya se han registrado más de 50 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha instado asimismo al ministro de Exteriores del país asiático retome la aplicación de los Acuerdos de Paz firmados finales de octubre en Kuala Lumpur, Malasia, según recoge un comunicado difundido por el Departamento.

"El secretario ha subrayado la preocupación de Estados Unidos por la continua violencia en la frontera con Camboya y destacó la necesidad inmediata de reducir las tensiones", agrega la cartera diplomática, que no ha informado de ninguna llamado con las autoridades de Camboya.

Quien sí ha mantenido conversaciones por separado tanto con Bangkok como con Nom Pen ha sido el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, quien ha incidido en que "la tarea más urgente ahora es tomar una decisión rápida para cesar el fuego, reducir los daños de manera oportuna y restablecer la confianza mutua".

Yi ha defendido que su país ha mantenido un "enfoque imparcial y justo" en el manejo de las disputas entre los dos países y ha destacado el viaje que esta semana ha llevado al enviado especial del Ministerio de Exteriores chino para asuntos del continente asiático a los dos países para reconstruir la paz "cuanto antes".

Este mismo jueves, las autoridades de Camboya han denunciado nuevos bombardeos del Ejército de Tailandia contra zonas situadas cerca de la frontera, entre ellas la conocida localidad de Poipet, en unos ataques perpetrados mediante el uso de cazas F-16 y tras doce días de conflicto abierto en el que han muerto ya más de 50 personas en ambos lados.

Estos nuevos enfrentamientos han provocado, además, el desplazamiento de cerca de un millón de personas y se enmarcan en el histórico conflicto sobre la demarcación de unos 800 kilómetros de frontera y los templos situados en ella --una disputa que se remonta a la época colonial--.