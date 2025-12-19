Rocío Crusset y Carlos Herrera, muy ilusionados con la llegada del nuevo miembro de la familia

Durante la reciente ceremonia del premio Andalucía de Periodismo, celebrada en el Palacio de San Telmo de Sevilla, Rocío Crusset reafirmó su intención de priorizar la vida familiar en un momento decisivo para los Herrera Montero, en el que el embarazo de Blanca Llandres y la próxima llegada de Marcos, primer nieto de Carlos Herrera y Mariló Montero, centra el ambiente de expectativa. Según consignó el medio, la familia vive esta etapa con ilusión, adaptando sus rutinas para ajustarse tanto a los compromisos laborales como a los preparativos para recibir al nuevo integrante, cuyo nacimiento está previsto para 2026.

El medio detalló que Blanca Llandres, actual pareja de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera, atraviesa el quinto mes de gestación y mantiene sus obligaciones profesionales mientras avanza el embarazo. Las condiciones del embarazo han sido descritas como positivas: tras unas primeras molestias propias del primer trimestre, señaladas por Rocío Crusset, la futura madre se encuentra bien y la familia ha comenzado a organizar todo para la llegada del bebé. Tanto los futuros padres como los demás miembros del círculo cercano participan activamente en los preparativos.

La entrega del galardón a Carlos Herrera, que reunió a parte importante de la familia, se desarrolló este viernes, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entregó el reconocimiento al periodista por su trayectoria de casi medio siglo en la radio. Según informa el medio, Herrera revivió en su discurso los recuerdos de sus inicios en Radio Sevilla y bromeó al indicar que ha trabajado “más años que el escalón de una pirámide”. Manifestó también su agradecimiento y reflexionó sobre el sentido de recibir un premio a la carrera, expresando que, aunque hubiera preferido “el premio al mejor debutante”, el reconocimiento sintetiza décadas de historia personal y familiar.

Rocío Crusset, residente en Nueva York por su carrera como modelo, viajó especialmente para acompañar a su padre en este día señalado y superar el cansancio del vuelo, según indicó el medio. Expresó la ilusión de la familia ante la noticia del embarazo de su cuñada Blanca Llandres, remarcando su buena relación con ella y el entusiasmo compartido por convertirse en tía en marzo, cuando espera la llegada de Marcos. Crusset subrayó la actitud positiva de Blanca y relató cómo, pese a las náuseas del inicio, atraviesa ahora una etapa más estable en el embarazo, con la preparación de todo lo necesario para el bebé en pleno desarrollo.

Carlos Herrera, en diálogo con la prensa, calificó el embarazo de su primera nieta o nieto como “extraordinario” para su año 2026, y manifestó su esperanza de que ello sea el inicio de otros acontecimientos favorables. Aunque por razones de agenda profesional no puede ver frecuentemente a Blanca, narró al medio que la familia planea pasar unas fiestas navideñas tranquilas en Sevilla, dedicando tiempo a convivir y a celebrar juntos el avance del embarazo.

De acuerdo con lo informado, en el acto de premiación no estuvieron presentes ni Alberto Herrera ni Blanca Llandres. El medio explicó que ambos se ausentaron por compromisos laborales: Alberto continúa con la conducción de su programa en la emisora COPE y Blanca cumple responsabilidades profesionales propias. Esta dinámica de alternar obligaciones laborales y acontecimientos personales caracteriza el ritmo del entorno Herrera Montero, que suele coordinar los encuentros según la disponibilidad de sus miembros, especialmente en fechas señaladas como Navidad.

El vínculo familiar entre Rocío Crusset y su madre, Mariló Montero, también ha tenido presencia pública recientemente. Según informó el medio, el pasado 17 de noviembre Crusset asistió a la final de ‘Masterchef Celebrity 10’, donde Montero resultó vencedora. Rocío llegó acompañada por su pareja, el ciudadano estadounidense Charlie Shein. En declaraciones recogidas por el medio, Crusset explicó que Shein permanecerá en Nueva York estas fiestas por compromisos familiares, mientras ella aprovechará la ocasión para pasar la Navidad en Sevilla, con el resto de su familia. Anticipó además la posibilidad de que Shein visite España en Semana Santa, insinuando una futura ampliación del círculo familiar.

Los Herrera y los Montero mantienen una estructura familiar en la que las actividades profesionales de sus integrantes determinan la organización de los encuentros y celebraciones, según documentó el medio. Las festividades de Navidad funcionarán como epicentro de reuniones, con la doble celebración del reconocimiento otorgado a Herrera y el embarazo de Llandres, que marcan el tono festivo y de unión del actual periodo.

La noticia de la próxima llegada de Marcos ha propiciado una mayor cohesión en el grupo familiar, que adapta su ambiente doméstico y social a la espera de su primer nieto. El medio subraya que la familia canaliza la expectación en actividades conjuntas, alternando momentos de celebración pública con la planificación privada respecto al nacimiento. Así, la trayectoria profesional de Herrera y los logros de otros miembros, como la victoria televisiva de Montero, se entrelazan con la preparación para el crecimiento de la familia, construyendo el panorama que define el presente de los Herrera Montero.