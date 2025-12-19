Petro responde a Maduro que "no tiene que dar órdenes" al Ejército colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado este jueves que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "no tiene que dar órdenes" al Ejército colombiano, después de que éste hiciera un llamamiento a la unidad de los militares de los dos países para responder a las hostilidades de Estados Unidos en su supuesta operación contra el narcotráfico.

"No, él no tiene que dar órdenes a los militares (...) Nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia", ha respondido en declaraciones a los periodistas.

El mandatario ha defendido que "la única manera de que dos naciones se junten es con el poder constituyente y la soberanía popular" y ha recordado que "la única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional), que se dedicó a traquetear (traficar) cocaína y a matar campesinos".

"El ELN es un enemigo de Colombia y Venezuela y es un enemigo de Latinoamérica. Si dejase las armas, dejaría de serlo", ha afirmado Petro, antes de destacar que "busqué que el Gobierno de Venezuela con su Ejército cercara las intenciones militares del ELN" en la frontera.

Petro ha respondido así a las declaraciones de su par venezolano, que en la víspera se dirigió a los militares colombianos para sumarse contra "todo el mal que nos trata de hacer el imperio estadounidense hoy". "Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de (Simón) Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida", manifestó en un acto retransmitido por la cadena de televisión VTV.

"Hay una máxima de los imperios durante siglo (que) es divide y vencerás, y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela, todos los días. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo, es la unión. Por eso mi llamado hoy con amor profundo de grancolombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien", señaló en medio de la escalada de tensiones con la Administración estadounidense.

Esta misma semana, el presidente Donald Trump ha ordenado el bloqueo "completo y total" de los petroleros que entren y salgan de la costas venezolanas, ha exigido la entrega de un crudo que, afirma, le pertenece al país norteamericano y ha declarado organización terrorista al "régimen" de Maduro. En respuesta, Caracas ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha denunciado lo que califica de "agresión grave y criminal", un "delirio" de Trump y un intento "guerrerista" de hacer de Venezuela una colonia.