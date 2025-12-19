Agencias

Nike reduce un 32% el beneficio en su segundo trimestre fiscal

Nike, el gigante estadounidense de la ropa y el calzado deportivo, obtuvo un beneficio neto de 792 millones de dólares (675 millones de euros) entre septiembre y noviembre, segundo trimestre fiscal para la compañía de Oregón (Estados Unidos), lo que supone una caída del 32% en relación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Las ventas de la multinacional sumaron 12.427 millones de dólares (10.592 millones de euros) en el trimestre, un 0,6% más que un año antes, después de elevar un 9% la facturación en Norteamérica, con 5.633 millones de dólares (4.801 millones de euros); un 3% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), con 3.392 millones de dólares (2.891 millones de euros).

Sin embargo, los ingresos de Nike en China registraron en el trimestre una bajada interanual del 17%, hasta 1.423 millones de dólares (1.213 millones de euros); mientras que disminuyeron un 4% en Latinoamérica y el resto de Asia.

De tal modo, en los seis primeros meses de su año fiscal, Nike contabilizó un beneficio neto de 1.519 millones de dólares (1.295 millones de euros), un 31% menos, mientras que los ingresos sumaron 24.147 millones de dólares (20.581 millones de euros), un 0,8% más.

"Nike se encuentra en la mitad de su recuperación", declaró Elliott Hill, presidente y consejero delegado de la compañía, para quien el año fiscal 2026 continúa siendo "un año de acción" a través del plan estratégico, que incluye la reorganización de equipos, el fortalecimiento de las relaciones con los socios y el reequilibrio de la cartera.

"Estamos implementando los cambios necesarios para posicionar nuestra cartera para una recuperación completa y tomando decisiones en tiempo real al servicio de la salud a largo plazo de nuestras marcas", añadió Matthew Friend, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Nike.

Las acciones de Nike, que cerraron planas la sesión de ayer en Wall Street, registraron pérdidas del 9,64% en la negociación 'after hours' tras la publicación de las cuentas de la empresa.

