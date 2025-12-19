Las autoridades de Gaza denuncian la muerte de un niño en una explosión de "restos de la ocupación israelí"

Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este jueves de la muerte de un niño en una de las tres explosiones ocurridas en el enclave palestino a causa de "restos de la ocupación israelí", según un comunicado en el que ha responsabilizado de las vidas perdidas en estos incidentes a Israel, a Estados Unidos y a las organizaciones internacionales que operan sobre el terreno.

"Hoy se han producido tres incidentes en varias zonas de la Franja de Gaza, causados por explosiones de restos de la ocupación israelí. Una de estas explosiones ha causado la muerte de un niño y provocó incendios y daños materiales en viviendas y otros lugares donde han explotado los restos", ha afirmado la Dirección de Defensa Civil de Gaza en un comunicado difundido por su canal en Telegram.

Ante estos incidentes, la institución ha responsabilizado "plenamente a las organizaciones internacionales que operan en la Franja de Gaza, a la ocupación israelí y al centro de coordinación de Estados Unidos", el órgano encargado de supervisar el plan de paz entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) propuesto Washington.

La Defensa Civil ha denunciado "retrasos injustificados y procrastinación" en el trato con representantes de las organizaciones internacionales para abordar y reducir estas explosiones, así como "vacilaciones en la comunicación con el centro de coordinación de Estados Unidos y otras partes implicadas".

En este sentido, la entidad gazatí ha afirmado que "dejar que los residentes de la Franja de Gaza mueran entre municiones sin detonar, y la falta de acción seria por parte de estas organizaciones, en particular el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina de las Naciones Unidas para la Acción contra las Minas (UNMAS, por sus siglas en inglés), plantea serias dudas sobre su papel en este asunto".

Asimismo, la institución ha afirmado que la situación "constituye una clara violación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, así como del Derecho Internacional".

La denuncia de las autoridades gazatíes ha llegado apenas diez días después de que el jefe del programa de acción contra minas en el territorio palestino ocupado, Julius Vanderwalt, señalara en una comparecencia ante los medios que la "inmensa" contaminación por municiones explosivas en el enclave pone en riesgo todos los residentes de Gaza y "restringe las operaciones humanitarias vitales", mientras hace que la reconstrucción sea "extremadamente peligrosa" y pone en "mayor riesgo" a los niños.

En este sentido, afirmó que la UNMAS trabaja para reducir estos riesgos "respondiendo a las informaciones de amenazas explosivas e impartiendo educación vital sobre riesgos", además de facilitando iniciativas humanitarias. Además, Vanderwalt reivindicó "una respuesta ampliada y sostenida de acción contra minas para satisfacer las necesidades de las comunidades y apoyar la reconstrucción".