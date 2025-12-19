Agencias

Firefox será un navegador con IA, pero Mozilla ya prepara un interruptor para desactivar todas las nuevas funciones

Firefox se convertirá en un navegador con inteligencia artificial (IA), pero tendrá una opción de configuración que permitirá desactivar todas las funciones que utilizan esta tecnología, para aquellos usuarios que no están tan entusiasmados con ella.

La llegada de un nuevo director ejecutivo a Mozilla Corporation ha permitido conocer el nuevo rumbo que tomará el navegador que desarrolla. De la mano de Anthony Enzor-DeMeo, se transformará en un navegador moderno con IA y compatible con nuevas incorporaciones de 'software'.

Aunque Enzor-DeMeo ha dejado clara su postura sobre la IA, defendiendo que "siempre debe ser una opción, algo que las personas puedan desactivar fácilmente", muchos usuarios del navegador no ha recibido bien la noticia.

Sin embargo, Mozilla ya ha aclarado que esta nueva andadura contará con lo que han denominado a nivel interno "un interruptor de apagado de IA", es decir, una opción que permitirá deshabilitar todas las características y funciones que usen esa tecnología.

Como ha explicado el perfil de Firefox for Web Developers en Mastodon, todas las características con IA que introduzcan serán opcionales, y aunque entienden que esto puede generar dudas entre los usuarios, piden que confíen un poco en su trabajo.

EuropaPress

