El Ibex 35 mantiene máximos históricos en la última 'cuádruple hora bruja' del año tras subir un 0,2%

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes, la última de la semana, con una subida del 0,2%, lo que ha permitido al selectivo madrileño mantener la cota psicológica de los 17.100 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 17.160,7 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que tiene lugar la última 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele provocar una elevada volatilidad en los mercados.

Hoy vencen las opciones y los futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos, en un contexto marcado por las recientes decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que ha mantenido los tipos de interés en el primer caso y los ha rebajado en el segundo.

En el terreno empresarial español, BBVA ha anunciado el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia, que dará comienzo el próximo lunes, 22 de diciembre, tras obtener la entidad todas las autorizaciones pertinentes.

Por su parte, CaixaBank ha ejecutado el 16,36% de su programa de recompra de acciones durante la cuarta semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Fluidra, además, ha firmado un acuerdo para la adquisición del 100% de Variopool, compañía con sede en los Países Bajos, valorada en hasta 21 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Banco Sabadell (+1,01%), BBVA (+0,74%), CaixaBank (+0,58%) y Acciona (+0,44%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban ArcelorMittal (-1,32%) y Telefónica (-1%).

Las principales Bolsas europeas arrancaban la sesión con signo mixto. Londres cedía un 0,13%, Fráncfort retrocedía un 0,04% y París bajaba un 0,03%, mientras que Milán registraba un leve avance del 0,02%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 0,5%, hasta situarse en los 59,54 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 0,5% que lo llevaba a alcanzar los 55,74 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1706 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,291%.

EuropaPress

