El GP de España e IFEMA impulsan un concurso para elegir el diseño del trofeo

El Gran Premio de España 2026 ha anunciado este viernes que realizará un concurso artístico para elegir el diseño que dará forma al trofeo de su primera edición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en Madrid, una iniciativa, impulsada por IFEMA MADRID, que vincula el mundo del arte contemporáneo y la Fórmula 1 a través de ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de referencia en España.

El concurso está dirigido a artistas nacionales e internacionales representados por galerías participantes en ARCOmadrid 2026, que serán las encargadas de canalizar las candidaturas e invitar a sus artistas a participar. Cada galería podrá presentar hasta dos artistas, y la inscripción se realizará exclusivamente a través de las propias galerías.

El proceso de selección se desarrollará en dos fases. En una primera etapa, que se cerrará a mediados de enero, se evaluarán las propuestas presentadas y se realizará una preselección de 20 artistas finalistas. Estos accederán a una segunda fase en la que deberán desarrollar en profundidad su propuesta de trofeo, incluyendo el concepto artístico, la definición técnica, los materiales, la maqueta y la viabilidad de producción.

El jurado estará compuesto por cinco miembros, procedentes principalmente del ámbito del arte contemporáneo, junto a representantes vinculados al universo de la Fórmula 1, garantizando así la sinergia entre creatividad artística, identidad cultural y exigencias de un evento deportivo de alcance global. La decisión final contará con la aprobación de Formula One Management.

El diseño del trofeo deberá reflejar valores como la sofisticación, la innovación, la sostenibilidad, la calidad y la tradición cultural de Madrid, además de respetar la identidad y los principios de la Fórmula 1 y de MADRING. El artista ganador será el responsable de la producción de los trofeos oficiales (Ganador, Constructor, segundo y tercer clasificado), dentro de un presupuesto máximo establecido por la organización.