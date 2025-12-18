Von der Leyen espera "luz verde" de los 27 para firmar el acuerdo con Mercosur

El debate respecto a la necesidad de introducir salvaguardas adicionales para los productores agrícolas europeos cobró relevancia este jueves, tras las demandas de Francia e Italia para posponer la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aguarda la obtención de un mandato claro de los 27 Estados miembros que le permita viajar a Brasil y firmar oficialmente el pacto, según reportó Europa Press. La cuestión de fondo es si se alcanzará una mayoría cualificada que autorice a la Comisión a comprometer formalmente a la Unión Europea en un pacto que sumaría un mercado de 700 millones de personas y establecería nuevos parámetros para las relaciones económicas con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El avance de las gestiones se produce mientras la decisión oficial no aparece como parte de la agenda formal de la cumbre de líderes europeos en Bruselas, aunque Europa Press detalló que las conversaciones informales y las negociaciones discretas entre las delegaciones se intensifican de cara a la cita prevista para el sábado. Estas discusiones han cobrado especial ritmo ante las presiones de determinados países que exigen protecciones concretas para su sector agrícola, frente a la intención expresada por Von der Leyen de aprovechar la oportunidad de acceso a un mercado ampliado con socios comerciales que comparten valores y apuestan por la apertura.

El mandato negociador requerido por la Comisión Europea depende de lograr una mayoría cualificada entre los Estados miembros de la Unión Europea, paso imprescindible antes de proceder a la firma en Brasil. Este acuerdo, cuya negociación ha abarcado más de 25 años, afronta una resistencia clara del presidente francés Emmanuel Macron. De acuerdo con Europa Press, Macron advirtió que no aceptará entregar un “cheque en blanco” y que Francia se opondrá frontalmente si no se atienden sus exigencias de garantías adicionales destinadas a proteger a los agricultores franceses. En sus declaraciones, el mandatario francés reveló haber dialogado con la primera ministra italiana Giorgia Meloni sobre el tema, sin que esta última haya hecho manifestaciones públicas en la cumbre sobre sus reservas.

La posibilidad de que la presidencia danesa del Consejo Europeo lleve el mandato a votación en una reunión de embajadores prevista para este viernes depende de que se evite la conformación de una minoría de bloqueo. Europa Press, citando fuentes diplomáticas, reportó que aunque el asunto no figura en el temario oficial, ocupa buena parte de las discusiones informales entre los dirigentes europeos. La urgencia por desbloquear el avance del acuerdo responde, además, a la estrategia impulsada por la Comisión que busca mitigar dependencias económicas consideradas un riesgo para la competitividad del bloque europeo y diversificar sus mercados externos.

Hasta el momento, tanto el Consejo Europeo como la Eurocámara han avanzado en la definición de algunas salvaguardas, pero el pacto sigue sujeto a la aceptación formal tanto en el seno de la Unión Europea como entre los países que conforman Mercosur. El medio Europa Press recogió las declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien expuso su preocupación ante la posibilidad de que la negociación vuelva a fracasar. Sánchez calificó como “muy frustrante” que la Unión Europea no lograra formalizar el tratado con Mercosur, más aún considerando que enfrenta presiones tanto de Rusia como de socios tradicionales como Estados Unidos, que continúan cuestionando la utilidad de este acuerdo para el bloque suramericano.

El canciller alemán Friedrich Merz, entrevistado por Europa Press, insistió en la urgencia de zanjar el asunto, subrayando el extenso historial de negociaciones y defendiendo la necesidad de concretar una decisión: “Ha llegado el momento de cerrar una decisión”, expresó, haciendo hincapié en que solo con el respaldo de los Estados miembros podrán Von der Leyen y el presidente del Consejo, António Costa, desplazarse a Brasil para la ceremonia de firma.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, adoptó una postura crítica alineada con los sectores agrícolas de la Unión Europea, sosteniendo que el acuerdo con Mercosur provocaría daños directos a los agricultores del bloque. “El acuerdo Mercosur está disparando a los agricultores europeos a los pies”, manifestó Orbán, asegurando que Hungría brindará su apoyo total al sector.

En la actualidad, se mantiene la división entre los países que promueven un mayor acceso comercial y los que ponen como condición garantías específicas para sus productores internos. Según Europa Press, los contactos entre embajadores, representantes y delegados buscan despejar si existen opciones reales de someter el mandato a votación sin encontrar una minoría de bloqueo que frene la firma del acuerdo.

Mientras Von der Leyen busca completar el proceso en el plazo establecido y mantenerse fiel a la agenda de integración económica, las diferencias internas mantienen la incertidumbre respecto al desenlace de la negociación. Macron, aunque escéptico respecto a un colapso definitivo, ha descartado que fracasar ahora implique una ruptura total, sugiriendo que el debate podría retomarse a principios del año próximo si la firma no se produce en los días venideros.

De acuerdo con Europa Press, la culminación de las gestiones y la posibilidad de que el acuerdo se materialice dependerán de que la Comisión Europea logre consensuar con los Estados miembros un camino común, pese a la presión persistente de los sectores agrícolas y las marcadas diferencias entre los gobiernos, que mantienen en vilo la concreción del mayor tratado de libre comercio promovido por la Unión Europea en los últimos 25 años.