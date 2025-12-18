Viento, niebla, lluvia y oleaje activan hoy avisos en una decena de provincias y Melilla

Viento, niebla, lluvia y oleaje activan los avisos este jueves en 10 provincias y en la ciudad autónoma de Melilla, con temperaturas mínimas de hasta 1ºC en Palencia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por viento serán Cantabria (Liébana), A Coruña, Lugo y Navarra (vertiene cantábrica). También con aviso de este nivel, pero por lluvia, estarán A Coruña, Pontevedra y Melilla, mientras que Ciudad Real y Badajoz activarán avisos amarillos por niebla.

Por su parte, las olas pondrán en aviso naranja (importante) en Asturias (litoral occidental y oriental costero), Cantabria (litoral costa), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya.

La AEMET prevé para este jueves probables precipitaciones ocasionalmente fuertes en el entorno de la Nao y Melilla, mientras que serán persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia --con probables acumulados--. Además, espera nieblas localmente persistentes en las mesetas y rachas muy fuertes en zonas de montaña y litorales de Galicia, del área cantábrica y alto Ebro.

De esta forma, espera que la jornada tenga una tendencia a la estabilidad en el Mediterráneo, pero el principio del día tendrá cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla, con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental y ciudad autónoma que, tanto en Melilla como en el entorno de la Nao podrían ser localmente fuertes.

Asimismo, es posible que afecten de forma aislada a otros puntos del este peninsular y a Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. Además, la entrada de un frente atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes.

En el resto peninsular se espera un tiempo estable, con cielos intervalos nubosos y --salvo en el cuadrante suroeste-- habrá abundante nubosidad baja matinal con tendencia a levantar. En Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

A su vez, se esperan nieblas matinales en áreas de ambas mesetas, localmente persistentes, Guadalquivir, Ebro e interiores del tercio este peninsular, acompañado de posible calima en Baleares.

En cuanto a temperaturas máximas, aumentarán en el Cantábrico, Ibérica sur, en el oeste de la meseta Norte y tercio sureste peninsular, con descensos en vertiente sur del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Al mismo tiempo, las mínimas aumentarán en Galicia, área cantábrica y Melilla y descenderán en la mayor parte del centro y este peninsular con pocos cambios en el resto. Sin embargo, también se esperan heladas débiles en los principales entornos de montaña y localmente en la meseta Norte.

Por último, soplará viento moderado de componente sur en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y montañas. El viento moderado del este y nordeste llegará a litorales de la fachada oriental peninsular y Baleares y se prevé alisio moderado en Canarias, mientras que en el resto habrá viento flojo predominando el componente sur en el cuadrante noroeste peninsular y componente este en el resto.