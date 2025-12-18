Rusia confirma "preparativos" para "ciertos contactos" con EEUU sobre las conversaciones en torno a Ucrania

Las informaciones acerca de una posible reunión este fin de semana en Miami entre representantes rusos y estadounidenses han cobrado relevancia tras la respuesta del Kremlin a reportes emitidos por los medios estadounidenses Axios y Politico, que detallan la posible cumbre para discutir vías diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. Según consignó el medio Interfax, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que Moscú se encuentra “preparando ciertos contactos con nuestros homólogos estadounidenses para obtener información sobre los resultados del trabajo que los estadounidenses han llevado a cabo con europeos y ucranianos”. Esta declaración se produce en un contexto marcado por las negociaciones impulsadas desde Washington, en específico por la propuesta de la administración de Donald Trump para avanzar hacia un posible acuerdo que ponga fin a la invasión iniciada en febrero de 2022.

El medio Interfax detalló que la administración rusa evalúa los preparativos ante el desarrollo de las últimas conversaciones que Washington, junto con Kiev y varios socios europeos, han sostenido para abordar la situación en Ucrania. Moscú sigue de cerca los movimientos diplomáticos que involucran tanto a Estados Unidos como a naciones europeas y ucranianas, en respuesta al plan presentado por Trump, que busca acelerar un proceso de paz en la región. Peskov remarcó que estos contactos tienen como objetivo principal conocer de primera mano los avances y resultados obtenidos por la diplomacia estadounidense en sus encuentros recientes con las otras partes implicadas.

La confirmación de Peskov surge luego de que se hicieran públicos los reportes de Axios y Politico sobre una posible cumbre prevista en Miami, Florida, lo que ha alimentado la expectativa sobre la materialización de un formato de diálogo entre ambas partes. Aunque el portavoz del Kremlin no descartó la posibilidad de que se produzca un encuentro bilateral próximamente, enfatizó que por ahora Moscú centra sus esfuerzos en estar plenamente informado sobre los pasos dados por Estados Unidos y sus interlocutores europeos y ucranianos.

El trasfondo de estos preparativos diplomáticos incluye declaraciones previas de Peskov, quien sostuvo recientemente que las iniciativas presentadas por Kiev frente al plan estadounidense serán el indicador principal de la disposición del presidente ucraniano Volodimir Zelenski para alcanzar una solución pactada al conflicto. De acuerdo con Interfax, Peskov considera que la postura que adopte Kiev frente a estas propuestas mostrará si existe una voluntad real para el diálogo y la resolución de la guerra iniciada por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 desencadenó una serie de esfuerzos diplomáticos internacionales dirigidos a buscar una salida negociada al conflicto. Según explicó Interfax, la actual estrategia de Moscú implica monitorear e involucrarse en los canales de comunicación abiertos por Washington, al tiempo que se evalúan los resultados de sus negociaciones con las diversas partes requeridas para cualquier acuerdo sustancial.

En los últimos días, la atención internacional se ha centrado en el tipo de acercamientos promovidos por la administración estadounidense, con Donald Trump presentando un plan que aspira a cambiar el curso del conflicto a través de una serie de propuestas que, por el momento, se mantienen bajo reserva. El Kremlin, según indicó Peskov y recogió Interfax, busca confirmar si estos proyectos avanzan hacia algún tipo de entendimiento que contemple las necesidades y exigencias de Rusia, así como las demandas de Ucrania y sus aliados de la Unión Europea y la OTAN.

El papel de Estados Unidos en la articulación de posibles soluciones ha sido subrayado tanto por fuentes rusas como occidentales, mientras persisten las dudas sobre la disposición real de los actores involucrados para negociar sus posiciones originales. Tal como refirió Interfax, el Kremlin prioriza obtener información concreta y evaluar los posibles escenarios que podrían derivar de los contactos previstos, tanto de carácter formal como informal, con funcionarios estadounidenses en el curso de los próximos días.

Hasta el momento, la administración de Zelenski no ha hecho comentarios públicos extensos sobre el enfoque de las negociaciones promovidas por Washington ni sobre el posible contenido de la propuesta desarrollada por Trump. No obstante, el análisis de Moscú, según trasladó Interfax a partir de las palabras de Peskov, se centra en observar si las autoridades ucranianas están dispuestas a considerar seriamente la vía diplomática frente a la continuidad de la ofensiva en el terreno, que continúa afectando a zonas clave de Ucrania.

A la espera de que se confirme o descarte una reunión en Miami y de que surjan detalles concretos sobre los contactos bilaterales, los movimientos de ambas potencias han sido seguidos de cerca por medios internacionales y gobiernos europeos preocupados por la evolución del conflicto. La confirmación de los “preparativos” para el diálogo por parte de Moscú representa, según Interfax, un movimiento táctico de cara a posibles cambios en la dinámica de la guerra y las negociaciones en torno a Ucrania.