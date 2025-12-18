Agencias

Reino Unido incluye en su lista de sanciones a las petroleras rusas Tatneft y Russneft

El Gobierno de Reino Unido ha incluido este jueves en su lista de sanciones a varias empresas energéticas rusas, entre ellas las petroleras Tatneft, Russneft y NNK-Oil, por su implicación en la "desestabilización de Ucrania" y por haber obtenido beneficios del Gobierno de Rusia durante la invasión del país vecino.

El Departamento del Tesoro británico ha anunciado sanciones contra 19 empresas, entre ellas las emiratíes Redwood Global Supply y Tejarinaft, así como de Uzbekistán y Kirguistán; y contra cinco personas, procedentes de Azerbaiyán, Pakistán y Uzbekistán. Las sanciones incluyen la congelación de activos y otras restricciones financieras y de inversión.

Las sanciones británicas contra el entramado empresarial ruso sospechoso de beneficiarse de la guerra ha sido una constante desde el inicio de esta parte del conflicto, que dio comienzo en febrero de 2022, siendo unas 24.000 las que se han activado contra entidades y particulares.

Hace un par de meses, Reino Unido lanzó el que es hasta ahora su paquete de sanciones "más contundentes", tal y como las propias autoridades británicas destacaron, que apuntaron a 90 entidades, incluidas las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, quienes exporta hasta 3,1 millones de barriles al día.

