Marcus Rashford pide sitio en el Barça de Flick a base de goles y asistencias

El futbolista del FC Barcelona Marcus Rashford está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto 'culer' en este inicio de temporada, demostrando que ha sido un acierto su incorporación al club blaugrana, al que con sus goles y asistencias está dando muchos motivos para ejercer su opción de compra al final de temporada.

A sus 28 años, Rashford afrontaba esta cesión al Barça como una de sus últimas oportunidades para relanzar su carrera deportiva. El extremo inglés llegaba tras unas últimas temporadas muy decepcionantes en el Manchester United, aunque tras una cesión en el Aston Villa, en la que se vieron brotes verdes en su juego, con cuatro goles y cinco asistencias que permitieron a los de Emery acabar el curso sextos en Premier y los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tras el fichaje frustrado de Nico Williams, el Barça decidió optar por su incorporación para poder tener un sustituto de calidad tanto para Raphinha como Lamine Yamal, tras ambos jugadores llegar muy cansados al final de la temporada pasada. El inglés llegó como claro suplente, pero las lesiones del brasileño y del español le han permitido contar con muchos minutos en este inicio de temporada.

Y Rashford ha aprovechado todas las oportunidades que le ha dado Hansi Flick, con 7 tantos y 8 asistencias en los primeros 23 partidos. Estos números se traducen en 15 participaciones de gol, tan solo cuatro menos que Lamine Yamal, quien lidera está clasificación a pesar de haberse perdido varios encuentros por sus molestias en el pubis.

Su último tanto llegó el pasado martes en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al CD Guadalajara. Tras ser el autor del 0-2 definitivo, se convirtió en el primer jugador blaugrana en marcar en las tres competiciones, después de haberlo logrado en LaLiga EA Sports (2) y en la Liga de Campeones (4), donde anotó dos dobletes ante el Newcastle United y el Olympiacos.

Especialmente importantes fueron los dos tantos frente al conjunto inglés, ya que permitieron al Barça conseguir la victoria (1-2) en un campo muy complicado como St James' Park, en el que era el primer partido de la temporada en la Liga de Campeones, competición en la que Rashford es el máximo goleador del Barça, igualado con delanteros de primer nivel mundial como Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Desde su llegada al club blaugrana, Rashford ha demostrado tener la portería entre ceja y ceja, tal y como demuestran los datos de Driblab a los que ha tenido acceso Europa Press. El inglés ha generado hasta 27 ocasiones en los primeros 23 partidos, con unos promedios de 3,2 remates cada 90 minutos, situándose en el sexto lugar entre todos los extremos de las cinco grandes ligas.

Además, está situado en el 'Top 15' en la estadística de participaciones en goles cada 90 minutos, con 0,93 gracias a sus 7 tantos y 8 asistencias. Unos grandes números de cara a portería, que demuestran que el futbolista inglés es un peligro desde la banda izquierda o desde el centro del ataque, siendo un jugador multiusos para Hansi Flick.

El técnico alemán está encantado con su rendimiento y con su actitud, tal y como reveló en la rueda de prensa previa al duelo del pasado sábado frente al CA Osasuna. "Si está en el banquillo es que hemos sacado un gran equipo. Tiene una gran actitud y está en su mejor momento. Yo hablo con los jugadores y me dijo que no preocupara, que lo importante es el equipo. Esta es la actitud. Estoy muy contento de que esté aquí", destacó.

Tras unos años difíciles en el Manchester United, Rashford parece haber encontrado su lugar en el Barça. Ya sea empezando desde el banquillo o como titular, está consiguiendo mostrar una gran versión, siendo actualmente un jugador clave para Hansi Flick. Una vez terminado el curso, el club 'culer' tendrá que decidir si ejecuta su opción de compra, con el inglés haciendo muchos méritos para quedarse y ser una pieza importante del futuro blaugrana.