La rentabilidad del capital privado español bate al del Ibex 35 y al del Euro Stoxx 600 entre 2006 y 2024

La rentabilidad anual del capital privado español superó en casi cinco puntos porcentuales a la del Ibex 35 y en más de un 50% a la del Euro Stoxx 600 entre 2006 y 2024, además de situarse más de ocho puntos por encima del bono español a diez años, según las conclusiones del IV Estudio sobre rentabilidad del capital privado en España 2024, elaborado conjuntamente por EY-Parthenon y SpainCap, con el apoyo de Webcapitalriesgo.

A cierre de 2024, la rentabilidad agregada del capital privado español, medida en términos de tasa interna de retorno (TIR) neta, se situó en el 11,1%, con un múltiplo de capital invertido (TVPI) de 1,6 veces.

"Estos resultados confirman la estabilidad del sector y su capacidad para generar retornos consistentes a largo plazo, incluso en un entorno marcado por la ralentización de las desinversiones y la volatilidad de los mercados", señala EY a través de un comunicado.

Por tipología, los fondos de private equity mantienen una TIR del 11,6%, con cerca del 50% de las distribuciones ya materializadas, mientras que los fondos de venture capital registran una rentabilidad del 8,9%, impactados por el retraso en las salidas y el ajuste de valoraciones, una tendencia alineada con otros mercados internacionales.

En cuanto al volumen de activos, entre 2006 y 2024, el patrimonio bajo gestión de los fondos de capital privado españoles se multiplicaron por 2,4 veces, superando los 20.200 millones de euros, impulsados por un récord histórico de 'fundraising' en 2024.

En el ámbito de la inversión sostenible, los fondos clasificados como artículos 8 y 9 según el Reglamento europeo SFDR destacan por su mayor rentabilidad, con una TIR neta del 15,2%, frente al 11,1% del conjunto del mercado.

EY destaca que la muestra de este informe se ha ampliado hasta alcanzar las 52 gestoras y los 187 fondos, lo que representa el 49% de las gestoras y el 66% de las aportaciones comprometidas del sector desde 2006.

