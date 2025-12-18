Agencias

La familia Andic retoma las negociaciones con la pareja de Isak Andic para llegar a un acuerdo en 2026

Guardar

La familia Andic ha retomado las negociaciones entre abogados al respecto del legado de Estefanía Knuth, quien durante los últimos años fue la pareja sentimental de Isak Andic, fundador de Mango que falleció el 14 de diciembre de 2024, con la voluntad de alcanzar un acuerdo a lo largo de 2026, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la familia Andic.

Los tres herederos, sus hijos Jonathan, Judith y Sarah, estarían abiertos a incrementar en 22 millones de euros la cuantía que Andic dejó a Knuth en su legado, de 5 millones, de modo que el monto total ascendería a los 27 millones, han argumentado fuentes conocedoras del proceso al mismo diario.

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona), y los Mossos d'Esquadra están investigando las circunstancias de la muerte, que ocurrió cuando el fundador de Mango estaba acompañado únicamente por su hijo Jonathan.

En paralelo, el pasado 17 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó en un comunicado que el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) mantiene abierta una causa por la muerte de Isak Andic, pero indica que no se ha imputado judicialmente a ninguna persona en concreto.

El pasado domingo se cumplió el primer aniversario de la muerte de Isak Andic, todavía con desacuerdos entre la familia y la pareja del fallecido para el reparto de la herencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Galileo realiza esta madrugada su primer vuelo en Ariane 6: "Es el sistema de navegación más preciso del mundo"

Arianespace prepara el envío de dos nuevos equipos europeos desde la Guayana Francesa, impulsando la autonomía de Europa en geolocalización y mejorando la exactitud y seguridad de servicios críticos para usuarios civiles y estratégicos en todo el mundo

Galileo realiza esta madrugada su

Pilar Rubio brilla con luz propia con un mono de inspiración glam en la presentación de la Navidad de RTVE

Numerosos rostros conocidos del entretenimiento acudieron al evento navideño de la cadena pública, donde una figura acaparó todas las miradas gracias a un diseño llamativo ideal para las fiestas de fin de año, marcando tendencia entre los asistentes

Pilar Rubio brilla con luz

El Consejo General de Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028

Sindicatos aplauden la aprobación de los nuevos planes al considerar que responden a demandas históricas, aunque advierten sobre la falta de presupuesto y la necesidad de mejorar procesos administrativos, acceso a medicamentos y ampliación de servicios asistenciales

El Consejo General de Muface

Amnistía Internacional pide poner fin a la "deportación forzosa" de millones de personas a Afganistán

Millones enfrentan expulsiones a Afganistán desde Irán, Pakistán y otras naciones, mientras Amnistía alerta sobre mujeres y niños en riesgo extremo ante el avance talibán, crisis humanitaria y denuncias de graves violaciones a derechos humanos

Amnistía Internacional pide poner fin

Xabi Alonso: "No soy el mismo que llegó en junio"

El técnico del conjunto blanco reconoce que ha experimentado un proceso de transformación desde su llegada, enfatiza la importancia del crecimiento colectivo y subraya la preparación mental y táctica necesaria para evitar sorpresas en la Copa del Rey

Xabi Alonso: "No soy el