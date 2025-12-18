La Eurocámara votará en enero el préstamo de reparaciones para Ucrania si la UE acuerda el uso de activos rusos

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, enfatizó que la Eurocámara está lista para ejecutar un procedimiento de urgencia en cuanto los dirigentes de la Unión Europea alcancen un acuerdo político sobre la utilización de activos rusos congelados, según reportó el Parlamento Europeo. Esta declaración surge en el marco de la cumbre de Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debaten la posibilidad de emplear fondos bloqueados de Moscú para financiar un préstamo destinado a reparaciones en Ucrania. El Parlamento prevé someter a votación este paquete de ayuda en enero, condicionado a la aprobación de los líderes comunitarios.

Tal como detalló el Parlamento Europeo, la medida busca responder a la urgente necesidad de recursos del gobierno ucraniano, cuya situación financiera se deteriora a causa del conflicto con Rusia. Metsola alertó sobre la escasez de medios en Ucrania, indicando que "Ucrania se está quedando sin recursos. Por eso debemos encontrar urgentemente formas de aumentar el coste de la guerra de Rusia, reforzando el enfoque de paz a través de la fortaleza". La presidenta subrayó la disposición del Parlamento a actuar de inmediato una vez alcanzado el consenso necesario en la cumbre de Bruselas.

El miércoles anterior, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una moción que permite acelerar el procedimiento legislativo en torno a la propuesta de canalizar activos rusos retenidos hacia el apoyo a Ucrania, consignó la Eurocámara. Este proceso extraordinario está diseñado para que los eurodiputados definan la posición del Parlamento antes del inicio de negociaciones formales con los Estados miembro de la UE. Según el cronograma previsto, la postura legislativa se adoptará en la próxima sesión plenaria, agendada entre el 19 y el 22 de enero de 2026.

El rango de medidas y la rapidez del proceso adquieren relevancia por la naturaleza crítica de los fondos en disputa. El Parlamento Europeo puntualizó que el uso de activos rusos congelados representa un factor clave para financiar al Estado ucraniano en plena guerra e incrementar la presión sobre Moscú. Metsola, en sus declaraciones recogidas por el propio Parlamento, resaltó que la asistencia financiera no solo responde a la urgencia humanitaria y económica, sino que actúa como un instrumento político para reforzar la estrategia de búsqueda de una resolución pacífica en el conflicto.

La discusión sobre la utilización de activos rusos bloqueados ha generado debate entre los Estados miembro de la Unión, ya que algunos países reclaman garantías legales y jurídicas antes de permitir el uso de dichos fondos. El Parlamento Europeo indicó que la decisión final de los líderes será determinante para que la institución active los procedimientos urgentes, limitando así demoras en la llegada de fondos a Kiev.

El desenlace de la cumbre en Bruselas marcará el inicio del trámite acelerado dentro del Parlamento Europeo, explicó Metsola al medio legislativo, lo que permitirá una rápida coordinación con el Consejo de la UE y la posibilidad de desembolsar el préstamo de reparaciones. Posteriormente, se prevé que la Eurocámara adopte su posición formal en la sesión de enero, lo que abriría el paso a negociaciones con el Consejo para concretar los términos del préstamo y su transferencia a Ucrania.

Este conjunto de acciones se produce mientras las autoridades ucranianas enfrentan desafíos crecientes tanto en el ámbito económico como humanitario. El Parlamento Europeo ha hecho hincapié en que mantener el financiamiento a Ucrania es un elemento crucial en la respuesta europea al conflicto, dimensionando el alcance de la asistencia en función de la prolongación de la guerra y la necesidad de preservar la estabilidad del país ante la invasión rusa.

La autorización del uso de fondos rusos bloqueados, de acuerdo con el medio, sigue siendo el componente pendiente por definir, ya que solo mediante el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno podrá el Parlamento activar el procedimiento de urgencia prometido. Metsola, citada por la Eurocámara, remarcó que la institución "está preparada" para iniciar la tramitación en cuanto la aprobación política se formalice, con el objetivo de que el préstamo sea votado y ejecutado con la mayor celeridad posible.