Agencias

'La celda de los milagros', el drama mexicano de un niño atrapado en el cuerpo de un padre

Guardar

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- Con un mensaje de esperanza, el próximo 25 de diciembre se estrena 'La celda de los milagros', una película mexicana dirigida por Ana Lorena Pérez que cuenta la historia de superación de un padre con discapacidad neurológica y condenado injustamente por un crimen que nunca cometió, explicó a EFE este miércoles el actor mexicano Omar Chaparro.

"Terminé llorando cuando lo leí, me conmovió hasta las lágrimas y, al mismo tiempo, sabía que iba a ser un reto. Es un personaje difícil, complejo, con muchas capas y con una línea delgada donde puede salir todo mal", confesó al hablar de la cinta que protagoniza.

De 'La celda de los milagros' destacó que se "parece mucho" a 'Forrest Gump' (1994) y 'La vida es bella' (1997), sus dos películas favoritas, de modo que animó a los espectadores a que acudan al cine para ver una cinta "muy bien construida y con una visión muy profunda".

De hecho, subrayó que cuando rodaba las escenas en la cárcel "ni siquiera tuvo que actuar" gracias al papel de los más de 70 extras, muchos de los cuales con un pasado carcelario.

"Se tomaban muy en serio su papel. Cuando la directora decía 'grítenle a Héctor', la gente nada más me gritaba, me escupía y me tocaba", detalló el actor, nacido en el estado mexicano de Chihuahua (noroeste) hace 51 años.

Para construir el personaje de Héctor, padre de una hija de cinco años que acaba en prisión de forma injusta, Chaparro explicó que acudió a una escuela para "observar cómo se mueven y piensan los niños", ya que él encarna a un adulto con una discapacidad que le hace comportarse como un niño pequeño.

Aunque no sea el tema central, también se aborda la cuestión migratoria desde una perspectiva diferente: la "problemática" que sufren los migrantes en México y en otros países latinoamericanos, de la que "rara vez hablamos", apuntó Chaparro.

A pesar de la crudeza de la historia, valoró que el filme, rodado a caballo entre Colombia y México, tiene un final feliz y esperanzador.

"Ahorita que es cuando hacemos el reencuentro de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Creo que esta película nos confronta un poco y nos obliga a vernos en Héctor, a tratar de poner una pausa, no a correr tanto", agregó.

En su opinión, "la cereza del pastel" lo pone el tándem que conforma con Mariana Calderón, actriz de cinco años que hace de su hija en la película: "Esa naturalidad, esa vulnerabilidad, esa espontaneidad, es un regalo", apuntó.

Temas Relacionados

EFEEspectáculosCineDiscapacidad

Últimas Noticias

Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)

El líder del Partido Popular intensifica su presencia en Extremadura con actividades sectoriales y mítines, mientras crece la expectación sobre su posible asistencia al cierre de campaña, en un contexto de máxima competencia política antes del 21 de diciembre

Feijóo retoma este martes su

Condenada a ocho años de cárcel una francesa tras ser repatriada desde Siria, por unirse a Estado Islamico

El tribunal de París dictó ocho años de prisión y control sanitario para una francesa repatriada desde Siria tras considerarla plenamente responsable por implicarse activamente en una célula yihadista, según fuentes citadas por Le Figaro

Condenada a ocho años de

Australia vincula el asalto mortal en la playa de Sídney con la ideología de Estado Islámico

Investigadores intensifican la búsqueda de vínculos globales tras hallar símbolos extremistas en posesión de uno de los atacantes, mientras rastrean itinerarios y comunicaciones para identificar redes de apoyo e indagan la ruta de las armas empleadas en el atentado

Australia vincula el asalto mortal

Chile protesta por las palabras de Petro sobre su presidente electo

El gobierno chileno entregó una nota diplomática al embajador de Colombia tras declaraciones de Gustavo Petro sobre José Antonio Kast, acusando “intromisión” y recalcando que sólo las instituciones y ciudadanos locales pueden juzgar sus procesos electorales

Chile protesta por las palabras

El FBI ofrece más de 40.000 euros a cambio del sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad de Brown

Las autoridades implementan un amplio dispositivo en Rhode Island tras el ataque que dejó dos fallecidos y varios heridos en Providence, mientras la colaboración social y el uso de tecnología avanzada resultan claves para encontrar al presunto atacante, aún prófugo

El FBI ofrece más de