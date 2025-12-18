La Alianza Carmen reivindica en el Senado el diseño de políticas sanitarias que consideren las diferencias de género

La afirmación de que el retraso diagnóstico en mujeres para enfermedades cardiovasculares alcanza, en promedio, seis años, resalta el impacto tangible de la falta de equidad de género en la medicina. Esta observación sirvió como base para la intervención de María Trinidad Herrero ante la Comisión de Sanidad del Senado, donde la portavoz de la Alianza Carmen presentó pruebas científicas que señalan desigualdades estructurales en la atención y la investigación biomédica dirigida a las mujeres. Según informó la Alianza Carmen en presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, Herrero instó a repensar las políticas sanitarias para incorporar un enfoque sensible a las diferencias tanto biológicas como sociales.

El medio de comunicación detalló que Herrero, también catedrática y académica de la Real Academia Nacional de Medicina, vinculó los retrasos diagnósticos para mujeres a la ausencia de perspectiva de género en la investigación médica. Señaló la existencia de evidencia que constata demoras en el diagnóstico en al menos setecientas enfermedades, apoyándose en datos de un estudio de la Universidad de Copenhague publicado en 2019. Según explicó, durante años, las mujeres estuvieron excluidas de los ensayos clínicos bajo el supuesto de que los resultados masculinos eran extrapolables, lo que originó que menos del treinta por ciento de la información utilizada hoy provenga de registros femeninos. Herrero ejemplificó esta exclusión citando la diferencia en la investigación sobre enfermedades cardiovasculares, donde las consecuencias de estos sesgos permanecen evidentes.

Durante su comparecencia en el Senado, Herrero señaló que las desigualdades persisten en la fase asistencial. Detalló que, cuando una mujer acude a consulta en Atención Primaria, suele asociarse sus síntomas a causas psicosomáticas y es más frecuente que se la trate con ansiolíticos o antidepresivos en el primer contacto, una situación que refleja un sesgo estructural en la práctica clínica. Esta tendencia a la medicalización inmediata combina factores sociales y biológicos que, según destacó la portavoz, han sido históricamente ignorados en el diseño y la aplicación de políticas sanitarias.

El medio también informó que la Alianza Carmen, una iniciativa impulsada por Organon, Danone-Nutricia, Medtronic y Ogilvy, junto a diversas universidades e instituciones científicas, ya ha puesto en marcha una encuesta específica dirigida a mujeres sobre las diferencias de género en salud. Herrero anticipó que este trabajo permitirá, no solo disponer de una radiografía actualizada sobre la salud de las mujeres en España, sino también comparar las tendencias detectadas con un estudio previo realizado en 2023 por Organon. La recopilación de estos datos apunta a identificar y analizar la evolución de desigualdades, facilitando la formulación de recomendaciones basadas en evidencias.

Además de la encuesta nacional, Herrero anunció ante la Comisión de Sanidad nuevas acciones de sensibilización, como la organización de eventos temáticos denominados 'Carmen Nights', programados para desarrollarse a partir del próximo año. Según publicó el medio, la finalidad de estos encuentros consistirá en abordar desde la divulgación científica distintos aspectos de la inequidad en salud, con el objetivo de incentivar el debate y profundizar en aspectos particulares de la brecha biomédica.

Como parte de las propuestas para transformar el sistema sanitario, Herrero instó a los senadores a que impulsen marcos normativos orientados a introducir la perspectiva de sexo y género tanto en la investigación clínica como en la formación de profesionales sanitarios. Solicitó estimular el diálogo parlamentario y legislar con fundamento en la ciencia, apoyándose en investigaciones, estudios de largo recorrido y publicaciones efectuadas en revistas internacionales. Insistió en que, detrás de los datos aportados durante su intervención, existen sólidos respaldos académicos que sustentan la urgencia de reposicionar el enfoque de la atención médica, para garantizar que la asistencia y la investigación respondan eficazmente a las particularidades de las mujeres en España.

La Alianza Carmen ha hecho público su compromiso de continuar contribuyendo a la generación de conocimiento y la reivindicación de cambios estructurales, según consignó el medio. El objetivo, reiteró Herrero, se orienta a superar la exclusión sistemática de las mujeres de los ensayos y a ofrecer herramientas que permitan una mejor comprensión y atención sanitaria fundamentada en la diversidad biológica y social.