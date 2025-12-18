Israel y Alemania firman un acuerdo para ampliar el contrato de venta de antimisiles 'Arrow 3'

Los ministerios de Defensa alemán e israelí han firmado este jueves la ampliación del contrato de venta del sistema de defensa antimisiles israelí 'Arrow 3', fabricado por Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI) y que representa el mayor acuerdo de exportación armamentística de la historia de Israel.

"La ampliación del contrato, valorada en aproximadamente 3.100 millones de dólares, complementa el acuerdo inicial de compra firmado hace dos años. En conjunto, ambos acuerdos suman aproximadamente 6.700 millones de dólares", ha indicado la cartera de Defensa israelí en un comunicado.

Esto se produce después de que el Parlamento alemán, el Bundestag, aprobara en la víspera la ampliación de esta iniciativa de venta de antimisiles 'Arrow 3', sistemas que son capaces de interceptar misiles balísticos de largo alcance fuera de la atmósfera terrestre, con un alcance de hasta 2.400 kilómetros.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en la víspera que "los ingresos de este acuerdo" firmado con Berlín permitirán fortalecer a las Fuerzas de Defensa de Israel y "garantizarán una ventaja cualitativa de Israel" en este sector en los próximos años frente a sus adversarios".

"La aprobación por parte del Bundestag de la ampliación del contrato Arrow 3 es una clara expresión de la profunda confianza de Alemania en Israel, en nuestras capacidades tecnológicas y en nuestro compromiso compartido de proteger a nuestros ciudadanos frente a las crecientes amenazas", indicó en un comunicado.

Los entonces ministros de Defensa alemán e israelí, Boris Pistorius y Joav Galant, firmaron en septiembre de 2023 el acuerdo inicial en reacción a la ofensiva lanzada por las fuerzas rusas sobre Ucrania y con el que Alemania buscaba reforzar tanto su protección como la de países vecinos.