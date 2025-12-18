Agencias

Irán condena las "amenazas" de EEUU contra Venezuela tras el "bloqueo completo" anunciado por Trump

Las autoridades de Irán han condenado este jueves las "amenazas" y "ataques" vertidos por el Gobierno estadounidense contra Venezuela tras el "bloqueo completo" de las embarcaciones que entran y salen del país caribeño anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Exteriores iraní ha indicado en un comunicado que se trata de "acciones ilegales" contra Venezuela y ha mostrado su completo "rechazo" a estas medidas, que ponen de manifiesto la política estadounidense "basada en el uso de la fuerza y el continuo acoso". "Esto supone una grave violación de los principios y normas internacionales y de la Carta de Naciones Unidas", ha sostenido.

Además, ha acusado a Washington de "vulnerar la liberad de navegación y la seguridad marítima", así como la "libertad de comercio". "Las acciones de Estados Unidos para atacar, confiscar y obstruir los libres movimientos de buques comerciales desde Venezuela son un claro ejemplo de piratería estatal", ha lamentado.

"Citar leyes a nivel local para realizar estas acciones unilaterales e ilegales y justificarlas no puede servir de base para legitimar tales acciones criminales", recoge el texto, que ha hecho hincapié en que "ninguna potencia tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Venezuela y dicho país tiene derecho a defenderse de cualquier amenaza externa de agresión de acuerdo con la Carta de la ONU".

En este sentido, ha arremetido contra "la continuación del unilateralismo de Estados Unidos" contra "Estados independientes, en ausencia de una respuesta responsable por parte de la comunidad internacional y la ONU". "La normalización de esta ausencia de legalidad en las relaciones internacionales es un peligro para y puede tener consecuencias en la seguridad y la paz globales", ha zanjado.

Estas declaraciones llegan tan solo horas después de que el Ejército estadounidense haya matado a otras cuatro personas en un nuevo ataque contra embarcaciones en el océano Pacífico. Estos ataques, que se suman a los del mar Caribe y dejan ya unas 90 víctimas mortales, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

