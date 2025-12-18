Guterres advierte de una escalada "más amplia" del conflicto en Yemen tras ataques de milicias secesionistas

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, António Guterres destacó que cerca de 4,8 millones de personas han debido abandonar sus hogares debido al conflicto en Yemen, y señaló que 19,5 millones dependen actualmente de la asistencia humanitaria. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el secretario general de Naciones Unidas detalló que las hostilidades recientes protagonizadas por fuerzas secesionistas del Consejo de Transición del Sur elevan el riesgo de una expansión de la violencia, que podría tener impactos severos más allá del territorio yemení.

Según consignó Europa Press, los ataques efectuados a principios de junio por el Consejo de Transición del Sur, grupo apoyado por Emiratos Árabes Unidos, provocaron la muerte de al menos 32 militares en la provincia de Hadramut. El Consejo de Transición del Sur, que controla gran parte del sur y el este del territorio yemení y mantiene el respaldo de las Fuerzas de Élite de Hadramut —presentes en ciudades como Mukalla y Ash Shihr—, continúa promoviendo la creación de un “estado federal justo” que represente a todos los grupos de población, según reportó Europa Press.

El escenario actual presenta al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente a cargo de las provincias de Marib y Taíz, mientras que las regiones del norte y el centro permanecen bajo el control de las milicias hutíes, respaldadas por Irán. Guterres advirtió que la reanudación total de las hostilidades representaría un peligro para la seguridad en zonas como el mar Rojo, el golfo de Adén y el Cuerno de África, según lo informado por Europa Press.

El secretario general de la ONU enfatizó ante los miembros del Consejo de Seguridad que “las acciones unilaterales no allanarán el camino hacia la paz”, advirtiendo que solo incrementan las divisiones, radicalizan las posturas de los actores implicados y aumentan la posibilidad de una mayor fragmentación interna. Recalcó que Yemen requiere una solución política negociada y sostenible, capaz de integrar las aspiraciones de toda su población y poner fin al conflicto que se ha extendido durante años.

Durante la misma comparecencia, Guterres se refirió a las condiciones para las operaciones humanitarias en las zonas controladas por los hutíes. “El entorno operativo se ha vuelto insostenible” en esas regiones, indicó, remarcando que proveer asistencia humanitaria enfrenta “enormes desafíos” pese a que este año más de 5,3 millones de personas accedieron a ayuda de Naciones Unidas, según recogió Europa Press.

El funcionario también denunció la detención “arbitraria” de 59 trabajadores humanitarios, diplomáticos y empleados de la ONU por parte de los hutíes. Entre los retenidos se encuentran tres trabajadores de Naciones Unidas que recientemente pasaron a disposición de un tribunal penal especial. De acuerdo con lo señalado por Guterres y reportado por Europa Press, se les ha acusado siguiendo la lógica de sus funciones oficiales, por lo que instó a revocar su procesamiento y dejar sin efecto los cargos en su contra. “La detención continuada de nuestros colegas es una profunda injusticia para todos aquellos que han dedicado su vida a ayudar al pueblo de Yemen. Se nos debe permitir realizar nuestro trabajo sin interferencias”, sostuvo.

El secretario general de la ONU pidió a todas las partes vinculadas al conflicto que adopten moderación y prioricen el diálogo como vía para resolver diferencias, reiterando que cualquier acción unilateral puede repercutir negativamente en la precaria situación de Yemen. Esta exhortación, según Europa Press, se extendió también a los actores regionales, cuya cooperación y coordinación se considera imprescindible para respaldar los esfuerzos de mediación de la ONU y resguardar la seguridad colectiva.

Como resultado de las continuas hostilidades y la fragmentación territorial, la situación humanitaria en Yemen continúa deteriorándose, afectando a millones de personas desplazadas y dejando a un porcentaje considerable de la población necesitada de ayuda internacional para sobrevivir. Mientras tanto, el trabajo de diversas organizaciones humanitarias y de Naciones Unidas afronta obstáculos derivados del complejo y volátil contexto político, según describió el propio Guterres ante el Consejo de Seguridad, citado por Europa Press.