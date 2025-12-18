Guardia Civil y Mossos entran en el laboratorio del IRTA de Cerdanyola (Barcelona) por la peste porcina africana

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están realizando una entrada y registro en el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) este jueves por la mañana en relación a la investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA).

Esta diligencia está ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas "secretas", han informado ambos cuerpos en sendos comunicados.

La entrada y registro en estas instalaciones se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.